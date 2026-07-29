Egy autó fenntartása rengeteg költséggel jár, és akkor is viszi a pénzt, ha egy helyben áll. Utóbbi végképp igaz, amikor fizetős parkolóban várakozik vele az ember. Utóbbi költség részleges kiiktatásával próbálják a vevőket a hazai gyártású járművek felé terelgetni Oroszországban.

Nemrég az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium bejelentette, támogatja annak az ötletét, hogy az új, Oroszországban gyártott autók tulajdonosai a forgalomba helyezéstől számított egy évig ingyenesen használhassák a fizetős városi parkolóhelyeket.

Hogy ez meg is valósuljon, arra még rá kell bólintania pár minisztériumnak, de a fő támogató jelezte, készek még listát is készíteni a kedvezményezett modellekről. Előfordulhat persze, hogy lesz némi vita az ötlet kapcsán, tekintve, hogy a Közlekedési Minisztériumban például aggódnak a nagy forgalmú helyek közelében kialakuló parkolóhelyhiány, valamint az extra forgalom miatt, akik csak azért közlekednek, mert nem találtak még parkolót.

Egyesek azt gondolhatják, hogy az ilyen lépések lényegében feleslegesek is lehetnek azok után, hogy a nyugati gyártók kivonultak az orosz piacról a 2022-ben kitört háború miatt, míg a kínai gyártók orosz nevek alatt készítik saját termékeiket. A valóság azonban az, hogy kismillió vállalkozás feküdt rá arra, hogy nyugati autókat szürkeimportáljon Oroszországba, plusz a kínaiak saját jogukon is ott vannak a piacon. Mellettük nem feltétlenül a legvonzóbbak az olyan orosz termékek, mint a nemrég bemutatott megújult Lada Niva: