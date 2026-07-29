A kizárólag a kínai piacra gyártott, 5,45 méteres A8L Horch luxuslimuzintól eltekintve soha nem épített még akkora autót az Audi, mint a most bemutatott Q9. Az autó 5,31 méter hosszú, 2,21 méter széles és 1,81 méter magas (bár ebben a tetősínek is benne vannak), tengelytávja 3,14 méter. A hatalmas testhez akár 23 colos keréktárcsák társulnak.

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A június elején bemutatott Audi Q7 után sem a formavilág, sem a részletek nem okoznak meglepetést. Az oldalfalra átívelő, változtatható karakterű első és hátsó LED-es nappali fények, a masszív hűtőmaszk mellé, fekete panel mögé rejtett fényszórók, a letisztult oldalfalból erőteljesen kiemelkedő kerékdobok egyértelműen jelzik a két modell rokonságát.

Ugyanakkor vannak nagyon is markáns eltérések. A Q9 hűtőmaszkjának alsó fele látványosan előre ugrik, rácsozata nem pikkelymintás, hanem kivilágított függőleges lemezek tagolják. Az alsó légbeömlő gyakorlatilag osztatlan, ultraszéles száj.

Hátul első pillantásra semmi különleges nincs, pedig van ott egy világújdonság: a sarokra illesztett nappalifény-elem egyetlen, ívelt LED-panelből áll, amire még nem volt példa az autóiparban. A hátsó karakterfények a korábbi modelleknél statikusak voltak, de itt ugyanúgy animáltak, mint az elsők.

További extra funkció a talajra vetíthető irányjelző fény, valamint a mátrix LED-lámpák számos szelektív funkciója: a fényszóró képes kijelölni a forgalmi sávot, megvilágítani az észlelt gyalogosokat, illetve hókristályt vetítenek az aszfaltra, ha jegesedésre lehet számítani.

A Q9 minden esetben három üléssoros, a második sorban azonban választhatunk a két különálló ülés és a háromszemélyes, 35:30:35 arányban osztott pad között. Utóbbi esetében nemcsak a harmadik, hanem a második sori ülések is vízszintesbe dönthetők.

A hátra beszálláshoz a szélső ülések előrebillenthetők, méghozzá akkor is, ha gyerekülést szereltünk rájuk. Az összes ülés motorosan állítható és fűthető. Az első sport plusz ülések ezenfelül szellőztethetők és masszíroznak is. A két első üléssoron a kartámaszok is fűthetők.

Az Audi most először épített motorosan nyitható és csukható oldalajtókat. Ezek akár az okostelefonos alkalmazásból is vezérelhetők, az első ajtó 90°-ig nyitható.

A napfénytető is különleges, másfél négyzetméteres felületével a legnagyobb, amit az Audi valaha alkalmazott. Eltolható és billenthető, és mivel speciális UV-szűrő-bevonata 99,5 százalék fölötti hatékonysággal szűri az utasteret átmelegítő sugarakat, nincs szüksége sötétítőre. Ha szeretnénk, opcióként rendelhető hozzá elektromos homályosítórendszer, amely kilenc szegmensre osztva változtatja a panelek áttetszőségét.

Külön geg, hogy a napfénytetőbe felszereltségi szinttől függően LED-eket szerelnek, amelyek harminc különböző színben világíthatnak. Magától értetődő az utastéri hangulatvilágítás, és persze ott a műszerfalon a faltól falig fénysáv, amellyel különböző állapotokat tud kommunikálni az autó.

A csúcskivitelű Bang&Olufsen hifi nem csak 1360 W-os teljesítményével és 22 hangszórójával hívja fel magára a figyelmet. Az első fejtámaszokba integrált 2-2 hangszóró egyrészt aktív zajcsillapító funkcióval bír, másrészt diszkrét okostelefon- és navigációs kihangosítóként szolgál. Az ülőlapokba rezgetőmotorokat építettek be, amelyek a zenével összehangoltan, a mélyhangokat felerősítve lépnek működésbe.

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Az anyaghasznált igényes és visszafogott, a kormánykeréknek még a középrésze is bőrözött. A rejtett szellőzőrostélyok motorosan szabályozhatók.

Tárolóhelyből rengeteg akad, a padlókonzolon két telefon tölthető vezeték nélkül felületen, az első ülések hátoldalába 100 W-os USB-C töltőaljzatokat integráltak.

A csomagtartó oldalfalába alapkiépítésben rögzítősíneket szerelnek, így jobban kihasználható az üreg. A kalaptartó használaton kívül a csomagtérpadló alá rejthető. Ha jól értelmezzük a leírást, a tetősínekre szerelhető keresztlécekért sem kell külön fizetni.

Vezetőtámogatás dolgában hiánytalan az Audi Q9 arzenálja, beleértve a rosszullét esetén lassító és a padkára lekormányozó automatát is. A sávtartó automata két szinten aktiválható, az egyikben csak figyelmeztet, a másikban magától visszakormányoz a rendszer.

Kijelzőből minden esetben hármat kapnak az ügyfelek, a 11,9 colos digitális műszeregység mellett 14,5 colos a központi érintőképernyő, míg az utas előtt egy 12,3 colos monitor van. Az operációs rendszer Android Automotive-alapú, új alkalmazások közvetlenül a fedélzeten tölthetők le. A hangvezérlés ChatGPT integrációt kapott, így gördülékenyebb a kommunikáció az autóval. Kérhető beépített fedélzeti kamera is.

A Q7 után a Q9 is dízelmotorral kezdi pályafutását. A 3.0 V6-os erőforrás 299 lóerős, 630 Nm-es, a turbólyukat elektromos kompresszor segít áthidalni. A motort minden esetben mild hibrid rendszerrel kombinálják, a villanymotor 24 lóerővel és 370 Nm-rel tud besegíteni a dízelnek. A váltó nyolcfokozatú automata, az összkerékhajtás alapértelmezett.

Alapfelszerelés a légrugózás, amely 90 mm-es tartományban állítja a hasmagasságot, valamint az összkerékkormányzás, amely 5°-ban forgatja el a hátsó kerekeket. A fékek elöl 40, hátul 35 centis tárcsákat alkalmaznak, az első, hatdugattyús féknyereg felárért piros színben is kérhető.

Az Audi Q9 augusztustól rendelhető, a Pozsonyban gyártandó modell indulóára a német piacon 108 400 euró, ami nagyjából 39 millió forint. Ez azonban nem mérvadó a leendő magyarországi árra vonatkozóan.