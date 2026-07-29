A kizárólag a kínai piacra gyártott, 5,45 méteres A8L Horch luxuslimuzintól eltekintve soha nem épített még akkora autót az Audi, mint a most bemutatott Q9. Az autó 5,31 méter hosszú, 2,21 méter széles és 1,81 méter magas (bár ebben a tetősínek is benne vannak), tengelytávja 3,14 méter. A hatalmas testhez akár 23 colos keréktárcsák társulnak.

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A június elején bemutatott Audi Q7 után sem a formavilág, sem a részletek nem okoznak meglepetést. Az oldalfalra átívelő, változtatható karakterű első és hátsó LED-es nappali fények, a masszív hűtőmaszk mellé, fekete panel mögé rejtett fényszórók, a letisztult oldalfalból erőteljesen kiemelkedő kerékdobok egyértelműen jelzik a két modell rokonságát.

Ugyanakkor vannak nagyon is markáns eltérések. A Q9 hűtőmaszkjának alsó fele látványosan előre ugrik, rácsozata nem pikkelymintás, hanem kivilágított függőleges lemezek tagolják. Az alsó légbeömlő gyakorlatilag osztatlan, ultraszéles száj.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 6

Hátul első pillantásra semmi különleges nincs, pedig van ott egy világújdonság: a sarokra illesztett nappalifény-elem egyetlen, ívelt LED-panelből áll, amire még nem volt példa az autóiparban. A hátsó karakterfények a korábbi modelleknél statikusak voltak, de itt ugyanúgy animáltak, mint az elsők.

További extra funkció a talajra vetíthető irányjelző fény, valamint a mátrix LED-lámpák számos szelektív funkciója: a fényszóró képes kijelölni a forgalmi sávot, megvilágítani az észlelt gyalogosokat, illetve hókristályt vetítenek az aszfaltra, ha jegesedésre lehet számítani.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 7

A Q9 minden esetben három üléssoros, a második sorban azonban választhatunk a két különálló ülés és a háromszemélyes, 35:30:35 arányban osztott pad között. Utóbbi esetében nemcsak a harmadik, hanem a második sori ülések is vízszintesbe dönthetők.

A hátra beszálláshoz a szélső ülések előrebillenthetők, méghozzá akkor is, ha gyerekülést szereltünk rájuk. Az összes ülés motorosan állítható és fűthető. Az első sport plusz ülések ezenfelül szellőztethetők és masszíroznak is. A két első üléssoron a kartámaszok is fűthetők.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 8

Az Audi most először épített motorosan nyitható és csukható oldalajtókat. Ezek akár az okostelefonos alkalmazásból is vezérelhetők, az első ajtó 90°-ig nyitható. 

A napfénytető is különleges, másfél négyzetméteres felületével a legnagyobb, amit az Audi valaha alkalmazott. Eltolható és billenthető, és mivel speciális UV-szűrő-bevonata 99,5 százalék fölötti hatékonysággal szűri az utasteret átmelegítő sugarakat, nincs szüksége sötétítőre. Ha szeretnénk, opcióként rendelhető hozzá elektromos homályosítórendszer, amely kilenc szegmensre osztva változtatja a panelek áttetszőségét.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 9

Külön geg, hogy a napfénytetőbe felszereltségi szinttől függően LED-eket szerelnek, amelyek harminc különböző színben világíthatnak. Magától értetődő az utastéri hangulatvilágítás, és persze ott a műszerfalon a faltól falig fénysáv, amellyel különböző állapotokat tud kommunikálni az autó.

A csúcskivitelű Bang&Olufsen hifi nem csak 1360 W-os teljesítményével és 22 hangszórójával hívja fel magára a figyelmet. Az első fejtámaszokba integrált 2-2 hangszóró egyrészt aktív zajcsillapító funkcióval bír, másrészt diszkrét okostelefon- és navigációs kihangosítóként szolgál. Az ülőlapokba rezgetőmotorokat építettek be, amelyek a zenével összehangoltan, a mélyhangokat felerősítve lépnek működésbe.

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Az anyaghasznált igényes és visszafogott, a kormánykeréknek még a középrésze is bőrözött. A rejtett szellőzőrostélyok motorosan szabályozhatók.

Tárolóhelyből rengeteg akad, a padlókonzolon két telefon tölthető vezeték nélkül felületen, az első ülések hátoldalába 100 W-os USB-C töltőaljzatokat integráltak.

A csomagtartó oldalfalába alapkiépítésben rögzítősíneket szerelnek, így jobban kihasználható az üreg. A kalaptartó használaton kívül a csomagtérpadló alá rejthető. Ha jól értelmezzük a leírást, a tetősínekre szerelhető keresztlécekért sem kell külön fizetni.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 10

Vezetőtámogatás dolgában hiánytalan az Audi Q9 arzenálja, beleértve a rosszullét esetén lassító és a padkára lekormányozó automatát is. A sávtartó automata két szinten aktiválható, az egyikben csak figyelmeztet, a másikban magától visszakormányoz a rendszer.

Kijelzőből minden esetben hármat kapnak az ügyfelek, a 11,9 colos digitális műszeregység mellett 14,5 colos a központi érintőképernyő, míg az utas előtt egy 12,3 colos monitor van. Az operációs rendszer Android Automotive-alapú, új alkalmazások közvetlenül a fedélzeten tölthetők le. A hangvezérlés ChatGPT integrációt kapott, így gördülékenyebb a kommunikáció az autóval. Kérhető beépített fedélzeti kamera is.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 11

A Q7 után a Q9 is dízelmotorral kezdi pályafutását. A 3.0 V6-os erőforrás 299 lóerős, 630 Nm-es, a turbólyukat elektromos kompresszor segít áthidalni. A motort minden esetben mild hibrid rendszerrel kombinálják, a villanymotor 24 lóerővel és 370 Nm-rel tud besegíteni a dízelnek. A váltó nyolcfokozatú automata, az összkerékhajtás alapértelmezett.

Alapfelszerelés a légrugózás, amely 90 mm-es tartományban állítja a hasmagasságot, valamint az összkerékkormányzás, amely 5°-ban forgatja el a hátsó kerekeket. A fékek elöl 40, hátul 35 centis tárcsákat alkalmaznak, az első, hatdugattyús féknyereg felárért piros színben is kérhető.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 12

Az Audi Q9 augusztustól rendelhető, a Pozsonyban gyártandó modell indulóára a német piacon 108 400 euró, ami nagyjából 39 millió forint. Ez azonban nem mérvadó a leendő magyarországi árra vonatkozóan.

Itt a Q9, az Audi eddigi legnagyobb autója 13
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