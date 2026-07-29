Augusztus első napjától az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Bevezetnek egy abszolút újdonságot, a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz.

A reptéri díj bevezetése miatt az Országos Taxis Szövetség egyeztetést kezdeményezett a Budapest Airporttal. A találkozó azóta már megtörtént, de egyelőre nem történt áttörés: a repülőtér üzemeltetője megerősítette, hogy ha nem is szombattól, de augusztus 3-án hétfőtől megkezdődik a díjfizetés az indulási oldalon, illetve az érkezési oldal külső körívén egyaránt.

A repülőtér és a taxisok megállapodtak ugyanakkor abban, hogy a Budapest Airport lehetőséget teremt a nem szerződött taxisoknak arra, hogy rendelés esetén lehetőségük legyen egy távolabbi találkozási ponton az utasfelvételre a Terminál (zöld) parkoló fedett beszállási helyén.

Ez a megoldás a taxisoknak kedvezményesebb, 600 forintosos díjfizetést, míg a City Break parkolóban való utasfelvétel 450 forintos díjfizetést jelentene az alap 800 forinttal szemben. Az Országos Taxis Szövetség közleménye azt viszont nem részletezte, hogy ezt a kedvezményt a sofőrök mellett az utasok is megkapnák-e, vagy nekik repülőtéri fuvar esetén minden esetben a 800 forinttal növelt alapdíjat kellene-e fizetniük.

A megbeszélés azzal zárult, hogy szeptemberben ismét találkoznak a megbeszélés résztvevői, hogy közösen értékeljék a díjfizetést követő időszak tapasztalatait. A taxiszolgáltatás tarifájának emeléséről még június 26-i ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés.