Az 1938-tól repülőgép-motorokat gyártó Crewe-i ipari létesítménybe a II. világháború után, 1946-ban költözött be a Bentley, amely akkor még (sőt, egészen 2004-ig) a Rolls-Royce testvérmárkájaként, Rolls-Royce műszaki tartalommal gyártotta típusait. Ám a jubileum attól még jubileum, ezért építettek egy egyedi autót a jeles alkalomra.

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A Continental GTC egyedi színátmenetes lila fényezést kapott – az ezt lehetővé tevő technológiát tavaly mutatta be a Bentley, azóta nagy lelkesedéssel alkalmazzák, amikor csak tudják.

A világosból sötét tónusba váltó karosszériaszínt ellenkező irányú, tehát sötétből világosba átforduló grafika teszi látványossá, és itt a 80-as szám is megjelenik.

A szín és a szám a keréktárcsák küllőinek betétjében és a fejtámaszok hímzésében köszön vissza, a műszerfalra a Crewe-i üzem homlokzatának képét festették rá.

A Bentley Continental GTC Speed 782 lóerős hibrid hajtáslánca meglehetősen dinamikusan mozgatja az üresen 2,6 tonnás monstrumot, amely 3,4 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, végsebessége 285 km/óra.