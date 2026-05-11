Világos kivitelt választva hangulatos utastérbe vezet a süllyesztett kilincses négy oldalajtó. A vezető előtt 8,8” képátlójú kijelző szolgál műszerfalként, a középső érintőképernyő a kategórián belül igen nagynak számít 14,6 hüvelykes képátlójával. Az Apple CarPlay és az Android Auto fut rajta. A mohamedán országokba szállított autókban a Kába-kő felé mutató iránytű jelzi a belső térben, merre fordulva kell imádkoznia a híveknek.

Elöl USB A-s és C-s töltőt is találunk, hátul is van kütyütöltési lehetőség, sőt, az automatikus légkondihoz a hátsó légbefúvás is adott, ami ebben a szegmensben alig fordul elő más autóban. Az alapverzióban négy hangszóróra számíthatunk, a gazdagabban felszerelt modellben várhatóan 6 hangszórós lesz az audiorendszer.

A gyár szerint 36 különböző rakodóhely van a belső térben, aminek a felét se találtam meg abban a pár percben, amit az autóban tölthettem különböző, a magyar piacon részben meg sem jelenő autók szlalomozós billegtetése után. De az irányváltó előtti tálcára és az ebbe hűtőnyílásokkal integrált vezeték nélküli telefontöltőre így is emlékszem.

413,5 centis hosszához képest a Geely E2-ban szokatlanul sok a hely hátul, a hatékony térkihasználás és a sík padló részben az elektromos autóhoz kifejlesztett padlólemez velejárója. A gyári adat szerint 89 centis a hátsó térdhely, ami az üléstérre, a hátsó és az első háttámla közötti távolságra utal, nem magára a lábtérre. De nagynak mindenképp nagy.

Jelzi az autó átgondoltságát és igen jó helyhasznosítását, hogy 375 literes a hátsó csomagtartó, amit kiegészít egy 28 literes, közepes hátizsáknyi üreg a hátsó üléspad alatt és elöl még 70 liternyi hely az orrcsomagtérben. A hátsó üléstámlák lehajtásával 1320 literesre nő a csomagtér.