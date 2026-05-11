Kínában tavaly a Geely EX2 bizonyult a legnagyobb darabszámban értékesített új autónak, bemutatása óta idén február végéig 610 ezer darabnál több talált gazdára belőle. Az alacsony árával is hódító villanyautó fél éven belül Magyarországon is elérhető lesz a vezérképviselet tervei szerint, ám egyelőre itthon, sőt Európán belül sem lett volna esélyünk vezetni.
De a Geely meghívására Csöcsiang – angolos írásmódjával Zhejiang – tartományban, Kína keleti részén kipróbálhattam az autót, nem messze a konszern székhelyétől, Hangcsou városától. A nagyváros egykor a kínai császárság központja, Kína fővárosa volt. Itt található az UNESCO Világörökségi listáján szereplő Nyugati-tó, amelynek szépsége a Geely-modellek belső formatervezőit is megihlette.
Egyelőre előzetes adataink vannak a nálunk várhatóan E2-nek nevezendő autóról, így specifikációja az európai bevezetésig még változhat ebben-abban, de nem számítunk jelentős eltérésekre a cikkben közölt adatokhoz képest.
Külső
158 centis magasságával a Geely E2 egy félmagas építésű városi autó. Hosszúsága 4135, szélessége 1805 mm. A tengelytáv az autó hosszához képest igen nagy, 2645 milliméteres, ami a tágas belső tér egyik fő, de nem egyedüli tényezője, amire jó példa a 266 centis tengelytávú, de szűk utasterű E87-es 1-es BMW.
Bézs, ezüst, fehér, rózsaszín, szürke és zöld fényezéssel választható az autó. Kéttónusú fényezéssel is gyártásban van a Geely EX2 vagy E2, de egyelőre nem tudni, hogy ebben az összeállításban is eljut-e hozzánk.
Könnyen emészthető a formaterv, a kompakt városi autó barátságosan tekint a nagyvilágba szelíd lámpaszemeivel. Szemből nézve engem manga rajzfilmek szereplőire emlékeztet a lekerekített háromszög formájú fényszórókkal.
Belső
Világos kivitelt választva hangulatos utastérbe vezet a süllyesztett kilincses négy oldalajtó. A vezető előtt 8,8” képátlójú kijelző szolgál műszerfalként, a középső érintőképernyő a kategórián belül igen nagynak számít 14,6 hüvelykes képátlójával. Az Apple CarPlay és az Android Auto fut rajta. A mohamedán országokba szállított autókban a Kába-kő felé mutató iránytű jelzi a belső térben, merre fordulva kell imádkoznia a híveknek.
Elöl USB A-s és C-s töltőt is találunk, hátul is van kütyütöltési lehetőség, sőt, az automatikus légkondihoz a hátsó légbefúvás is adott, ami ebben a szegmensben alig fordul elő más autóban. Az alapverzióban négy hangszóróra számíthatunk, a gazdagabban felszerelt modellben várhatóan 6 hangszórós lesz az audiorendszer.
A gyár szerint 36 különböző rakodóhely van a belső térben, aminek a felét se találtam meg abban a pár percben, amit az autóban tölthettem különböző, a magyar piacon részben meg sem jelenő autók szlalomozós billegtetése után. De az irányváltó előtti tálcára és az ebbe hűtőnyílásokkal integrált vezeték nélküli telefontöltőre így is emlékszem.
413,5 centis hosszához képest a Geely E2-ban szokatlanul sok a hely hátul, a hatékony térkihasználás és a sík padló részben az elektromos autóhoz kifejlesztett padlólemez velejárója. A gyári adat szerint 89 centis a hátsó térdhely, ami az üléstérre, a hátsó és az első háttámla közötti távolságra utal, nem magára a lábtérre. De nagynak mindenképp nagy.
Jelzi az autó átgondoltságát és igen jó helyhasznosítását, hogy 375 literes a hátsó csomagtartó, amit kiegészít egy 28 literes, közepes hátizsáknyi üreg a hátsó üléspad alatt és elöl még 70 liternyi hely az orrcsomagtérben. A hátsó üléstámlák lehajtásával 1320 literesre nő a csomagtér.
Technika
Tisztán elektromos hajtással érkezik majd a Geely E2, nincs belőle sima benzines és hibrid sem. Biztosra vehető a hátsókerék-hajtás, ami bizonytalan, az a motor teljesítménye. Az E2 60 és 85 kilowattos motorral is létezik, előbbi 82, utóbbi kerekítve 116 lóerővel egyenlő. A 0-100-as gyorsulás ennek megfelelően 14,2 mp a gyengébbel és 11,5 másodperc az erősebbel.
Kétféle akkukapacitással érhető el az autó, de nem biztos, hogy mindkettő lesz Magyarországon is. Az egyik telep 35,35 kilowattórás, a nagyobb kapacitása 47,14 kWh. A WLTP szerint mért hatótávolság 252 illetve 345 km, az autó átlagfogyasztása viszonylag magas: a kisebb akkuval 15,5 kWh 100-on, a nagyobbal 15,9 kilowattóra/100 km.
Egyenáramon a lítium-vasfoszfát akkumulátor legfeljebb 70 kilowattos teljesítménnyel tölthető, az első szállítmányban érkező autóknak várhatóan csak 7 kilowattos lesz a fedélzeti váltóáramú töltője. Ebben még idén előrelépés várható, mielőtt megvennétek, tájékozódjatok arról, mennyivel tud tölteni a kinézett autó AC-ről!
Felszereltségtől és akkumérettől függően az autó önsúlya, amiben nincs benne 75 kg a vezetőre és csomagra, 1290-1365 kg közötti. Ez a tömeg egy 4,13 méteres villanyautótól igazán súlytakarékos építésre vall.
Hátul és elöl is független a kerékfelfüggesztés, az első futómű MacPherson-rugóstagos, a hátsó több lengőkaros (multilink). A fordulókör sugara 4,95 méter, tehát 10 méteres körön belül megfordulhatunk.
Lesz adaptív sebességtartó tempomat, automatikus vészfékezés, táblafelismerés, hátsó keresztirányú forgalom-felügyelet, ütközésfigyelés, holttérfigyelés. Az alapverzióban sima tolatókamerára számíthatunk, a jobban felszereltben 360 fokos körkamerára.
Rövid videón a Geely E2
Vezetés
Mivel Kínában az itthon kiváltható nemzetközi jogosítványunk nem érvényes, helyben kellene megcsináltatni a hajtási engedélyt, emiatt közúti próbára nem volt lehetőség. Egy sík aszfalton kijelölt, zárt tesztpályán vezettük az autót, nagyon rövid távon. Az autóról itt csak felszínes benyomásokat szereztem, de a kocsi fontos lehet a magyar piacon, ezért érdemesnek tartottuk ezen korlátok dacára is bemutatni.
Világos belső terével a kipróbált autó igazán barátságos környezettel és egy rövidnek tűnő ülőlapú vezetőüléssel fogadott. Egy olcsó kínai villanyautótól említésre méltó, hogy a kormánykerék ki-be is állítható, nemcsak fel-le.
Kényelmesen egyszerű az R-N-D állásokba kapcsolható irányváltóval kiválasztani, amit épp szeretnénk. A parkolóállást nyomógomb aktiválja ugyanitt, a vészvillogó mellett. Az elakadásjelző esetenként villámgyorsan kapcsolandó, biztonsági szempontból lényeges funkció, szerencsére itt nem száműzték a tetőkárpitra, mint a Tesla és sok más autógyártó, amelyek tévúton járnak ebben.
Lomhán kezd gyorsulni az autó, a padlógáz sem eredményez villanyautósan hirtelen meglódulást, de amennyire egy ilyen rövid körön meg lehetett ítélni, arra épp elég a villanymotor ereje, hogy kényelmesen eljárj vele városban. A lágy indulások velejárója a mérsékeltebb gumikopás, a vehemensebben kilövő elektromos autók gyorsan megkopasztják a gumiabroncsokat.
Érzéketlen és kevés visszajelzést ad a kormányzás a masszívan túlszervózott volánnal. A hátsókerék-hajtás kedvező hatásait érezni az autón, egyrészt a csekély fordulókörből, másrészt a hajtási befolyások hiányából. A bójakerülgetés közben padlógázzal kigyorsítva sem cibálta semmi a kormánykereket, mert a hajtó féltengelyek hátul dolgoznak. Az oldaldőlés nem volt vészesen erős, a Geely E2 békés, kezes autónak tűnt, tisztességesen megcsinált közlekedési eszköznek.
Költségek
Importőri forrásból származó értesüléseink szerint a Geely Auto Central and Eastern Europe Kft. nyár végén vezeti be a világ legnépszerűbb kisautóját a magyarországi márkakereskedésekben.
Jelenleg egyetlen támpontunk van az árával kapcsolatban: 9 millió forint alatti alapár a cél. Egyelőre közelítőleg sem tudjuk megmondani, hogy az árfolyamviszonyok, a gyári támogatás, a szállítási költségek, az importőr illetve a márkakereskedések árrése és a többi tényező mátrixából adódó indulóár mennyivel lesz 9 millió forint alatt, esetleg közelebb lesz-e a 8, mint a 9 millió forinthoz.
Az E2 gyártója a Geely Auto, amely nem keverendő össze a Zhejiang Geely Holding Grouppal, amelynek ez egy része csupán.
Előbbihez a Geely, a Lynk & Co és a Zeekr tartozik, amely márkák tavalyi összértékesítése 3 024 567 autót ért el. A Zhejiang Geely Holding Group része az előbbi három autómárkán kívül a Lotus, a maláj Proton, a Smart és a Volvo is. A teljes holding 2025-ben összesen 4 111 326 új járművet adott el.
Értékelés
Közúti autózás híján, az E2-t csak zárt tesztpályán vezetve nem jutottunk érdemi tapasztalathoz a kocsival, például a rugózási kényelemmel kapcsolatban sem, ami fontos tényező a helyenként ramaty hazai utakon. Az autó tágassága, várhatóan jó ár/érték aránya, fordulékonysága alapján a Geely E2 itthon is megvetheti a lábát az alsó ársávú elektromos városi autók között, ha a kocsira mezei közlekedési eszközként tekintünk. A 2025-ös évben eladott 465 775 autó és a kínai piac öldöklő versenyében kivívott elsőség jó ajánlólevél.
|Mellette – Ellene
|
|