Kevés autó van a világon, amelyikhez annyira ragaszkodik a gyártó, mint a Lada Niva. Az eredeti, ma Niva Legend néven futó terepjáró alapjai még 1977-ből származnak, és bár azóta számos apróbb módosításon esett át, a recept lényegében ugyanaz maradt: egyszerű technika, rövid karosszéria, összkerékhajtás, és az a fajta nyers, szovjetes túlélőképesség, amitől kultautó lett belőle.

Úgy tűnik, újra előkerült a régóta ígért utód

Orosz szabadalmi dokumentumokban jelentek meg egy új Lada képei, amelyet több helyi és nemzetközi autós lap is a következő Niva lehetséges előfutáraként azonosít. A formát 2025 decemberében nyújtották be oltalomra, a dokumentumokat pedig 2026 májusában tették közzé.

A képeken látható autó nem egy retróba csomagolt játékterepjáró, hanem egy mai, ötajós SUV-nak tűnő modell, amely mégis több ponton visszanyúl a klasszikus Nivához. Az orr-részen fekete hűtőmaszk, kerek nappali menetfény és föléjük helyezett, narancssárgás irányjelzők láthatók. Oldalról erősen hangsúlyozott kerékjárati ívek, tetősín és rejtett hátsó kilincsek adják a robusztus hatást, hátul pedig egyszerű, de karakteres LED-es lámpagrafika zárja a képet.

Galéria

6 fotó

A forma azonban nem véletlenül tűnhet ismerősnek azoknak, akik láttak már újabb Dacia Dustert vagy Bigstert. A projekt gyökerei ugyanis még abból az időszakból származnak, amikor a Lada a Renault érdekeltségébe tartozott. A Renault-csoport 2021-ben még arról beszélt, hogy a Dacia és a Lada közös, CMF-B moduláris padlólemezre építve fejleszti tovább modelljeit.

Ez volt az a korszak, amikor a Lada megmutatta a Niva Vision nevű tanulmányt is. Az akkor közzétett vázlaton már nagyon hasonló karakter rajzolódott ki: modern, szögletes, de a régi Nivára utaló részletekkel. A mostani szabadalmi képek ezért nem teljesen a semmiből jöttek, inkább egy évek óta jegelt terv újabb felbukkanásának nevezhető.

A Renault-szálat azonban 2022-ben elvágták

Az orosz–ukrán háború után a Renault eladta orosz érdekeltségeit: a Renault Russia teljes egészét Moszkva városának, az AvtoVAZ-ban lévő 67,69 százalékos részesedését pedig a NAMI orosz állami kutatóintézetnek adta át. A megállapodásban ugyan szerepelt egy hat évre szóló visszavásárlási opció, de a Lada fejlesztései azóta orosz irányítás alatt futnak tovább. Ezért különösen érdekes ez a mostani autó.

A pletykák szerint a T-134 néven emlegetett projekt eredetileg még Renault–Dacia-alapokon készült volna, de az orosz források már arról írnak, hogy a véglegesített változat inkább a Lada Vesta technikájára épülhet.

Motorkínálatról hivatalos adat nincs, de nagy meglepetésre nem érdemes számítani. A Lada jelenlegi fejlesztési irányából kiindulva valószínűbbek az ismert 1,6 és 1,8 literes benzines motorok, semmint bármilyen látványos hibrid vagy elektromos fordulat. Az AvtoVAZ az Azimut nevű új crossover kapcsán is 1,6 és 1,8 literes saját fejlesztésű motorokról beszélt, 120 és 132 lóerős teljesítménnyel, későbbre pedig egy 150 lóerős turbómotort ígért.

Fontos azonban, hogy a szabadalom még nem jelent sorozatgyártást. Az orosz sajtóban megszólaló AvtoVAZ-közeli magyarázat szerint egyelőre egy véglegesített formakoncepcióról van szó, nem pedig gyártásra kész modellről. Vagyis a képek alapján lehet következtetni a Lada szándékaira, de arra még nem, hogy ez az autó biztosan és változatlan formában meg is jelenik a kereskedésekben.

A Lada SUV-kínálata jelenleg két régi névre épül. Ott van a klasszikus Niva Legend, amelynek alapjai közel öt évtizedesek, illetve a Niva Travel, amely eredetileg a Chevrolet Niva vonaláról érkezett, és azóta többször is átdolgozták. Az AvtoVAZ közben már az Azimut gyártásának előkészítésén dolgozik, amelyet a márka hosszú idő után első új crossovereként kommunikálnak.

A nagy kérdés tehát nem az, hogy a Ladának szüksége lenne-e új Nivára. Hanem az, hogy a márka képes-e a régi névhez méltó, valóban használható, megfizethető és gyártható autót faragni ebből az évek óta húzódó projektből.

Most pedig nézz meg egy elég menő Ladát: