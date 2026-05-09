Kilenc Audi parkolt szerdán a fővárosi műjégpályán . Az elektromobilitás témájában tartott sajtónapot az Audi, ahol bemutattak olyan egyedi összeállítású modellváltozatokat, amelyekkel a korábbiaknál olcsóbban választhatnak villanyautót a vevők. Ezekre hamarosan visszatérünk, a program fénypontja azonban egy premier volt:

Alig pár hete, hogy az Audi megmutatta a megújult Q4 e-tront, a hazai importőr pedig elhozta Magyarországra. Mint kiderült hazai ára még nincs is, hiszen tart még az egyeztetés az anyacéggel. Ennek ellenére nagy reményei vannak a forgalmazó Porsche Hungáriának, hiszen ez az Audi legkisebb villanyautója, így a leginkább elérhető árú, másrészt méretéből fakadóan már családok számára is megfelelő.

Külsőre a Q4 e-tron visszafogottan változott. Új a világítás, személyre szabható LED-es fénygrafikával és digitális OLED hátsó lámpákkal, az átdolgozott légterelők és diffúzor pedig az aerodinamikát javítják.

Megújult technikával

Az Audi Q4 e-tron frissített változata hagyományos SUV és kupés tetőívű Sportback karosszériával készül. Kétféle akkumulátorral – 63 és 82 kWh kapacitással –, négyféle teljesítménnyel kerül forgalomba.

A hajtáslánc kapta a legfontosabb fejlesztéseket. A hátsó tengelyen minden változatban állandó gerjesztésű szinkronmotor dolgozik, kétféle teljesítményszinttel. Az új APP350 villanymotor átdolgozott belső felépítést és hatékonyabb hőmenedzsmentet kapott, amivel nőtt a nyomaték és csökkent a fogyasztás. A belépőmodell 150 kW-os és 350 Nm nyomatékú, a performance kivitel már 210 kW-ot és 545 Nm-t tud. Az összkerékhajtású quattro változatoknál az első tengelyre külön villanymotor kerül, így a rendszerteljesítmény 220 vagy 250 kW lehet.

Gyorsabban tölt, messzebbre jut

A módosítások eredménye a gyakorlatban is érezhető. A 63 kWh-s akkumulátorral szerelt hátsókerék-hajtású modellek hatótávja mintegy 30 kilométerrel nőtt, az összkerekes változatoké 16–32 kilométerrel javult. A quattro performance verziók legfeljebb 554–573 kilométert tudnak egy töltéssel, míg a hátsókerék-hajtású Sportback performance a gyári adat szerint akár 592 kilométerre is képes.

A töltés is gyorsabb lett. A quattro performance modellek DC villámtöltési teljesítménye 185 kW-ra nőtt, így az akkumulátor 10-ről 80 százalékra körülbelül 27 perc alatt tölthető fel. Tíz perc töltéssel akár 180-185 kilométerre elegendő energia nyerhető. Újdonság a Plug & Charge funkció, amely kompatibilis töltőnél automatikusan elindítja és elszámolja a töltést.

A Q4 e-tron az első Audi, amely kétirányú töltést is tud. A Vehicle-to-Load rendszerrel külső fogyasztók működtethetők az autó akkumulátoráról, akár 230 voltos csatlakozón keresztül. A Vehicle-to-Home funkcióval pedig az autó energiatárolóként is használható, például napelemes rendszer mellé kapcsolva.

Három képernyőt is kaphat

Méretéből adódóan a Q4 e-tron inkább családi használatra kitalált elektromos SUV. Az utastérben összesen 25 liternyi tárolókapacitás van, a csomagtartó alaphelyzetben 515 literes, lehajtott ülésekkel 1487 literig bővíthető. A quattro változatok vontatható tömege 1800 kilogrammra nőtt.

A műszerfal központi eleme a 11,9 colos digitális műszeregység és a 12,8 colos érintőképernyő. Opcionálisan 12 colos utasoldali kijelző és kiterjesztett valóságú head-up display is rendelhető. Az infotainment rendszert Android Automotive alapokra építették, ChatGPT-integrációval és online alkalmazásbolttal.

A vezetéstámogató rendszerek között alapáron szerepel a sávtartó, a táblafelismerő, az adaptív tempomattal bővíthető sebességtartó és a parkolóradar. Az adaptív vezetési asszisztens autópályán 90 km/óra felett sávváltásnál is segít.

Q4 SUV / Sportback e-tron Q4 SUV / Sportback e-tron performance Q4 SUV / Sportback e-tron quattro Q4 SUV / Sportback e-tron quattro performance Max. teljesítmény (kW) 150 210 220 250 Max. forgatónyomaték (Nm) 350 545 h: 350

e: 134 h: 545

e: 134 Energiafogyasztás, vegyes (kWh/100 km) 18,0 – 15,3

/ 17,3 – 14,8 18,4 – 15,6

/ 17,7 – 15,2 19,1 – 16,1

/ 18,6 – 15,6 18,9 – 16,2

/ 18,5 – 15,8 Végsebesség (km/óra) 160 180 180 180 Gyorsulás 0‒100 km/óra (mp) 8,1 6,6 6,2 5,4 Max. hatótávolság 440 / 451 578 / 592 558 / 573 541 / 554 Max. töltési teljesítmény (kW) 160 165 165 185

Jóárasított sportautó

Kipróbálni nem tudtuk a faceliftes Audi Q4 e-tront, de azért nem távoztuk üres kézzel. Mert vezettük egy e-tron GT-t. Az Audi e-tron GT az Audi elektromos kínálatának csúcsmodellje, egy alacsony építésű, négyajtós gran turismo, amely a Porsche Taycannal közös műszaki alapokra épül.

Ez az autó nemcsak tudásában, de árában is kiemelkedett az Audi kínálatában, most azonban készült belőle egy barátságosabb árú változat.

A forma inkább sportautós, mint klasszikus limuzinos: hosszú tengelytáv, széles nyomtáv és lapos tetővonal határozza meg az arányait. Az itthon Dynamic utónévvel illetett csomag a belépőmodellre épül, amely így sem olyan szerény.

Szerény félezer ló

A két villanymotoros, összkerekes hajtásrendszer alapból 503 lóerőt tud, rajtautomatika használatakor viszont rövid ideig 584 lóerőre nő a rendszerteljesítmény. A nyomaték 625 Nm, a 0–100 km/órás gyorsulás 4 másodperc körüli, a végsebesség pedig 245 km/óra.

Az e-tron GT egyik fontos eleme a 800 voltos elektromos architektúra, amely nagy teljesítményű villámtöltést tesz lehetővé. A nettó 97 kWh kapacitású akkumulátor akár 320 kW-tal is tölthető, így ideális körülmények között 18 perc alatt elérhető a 10-ről 80 százalékos töltöttség. Tíz perc alatt akár 280 kilométerre elegendő energia is visszatölthető az akkuba. A WLTP szabvány szerinti maximális hatótáv 616–622 kilométer.

Az utastér még klasszikusabb kialakítású: külön digitális műszeregység és a központi érintőképernyő kapott itt helyet. Az Audi megtartotta a hagyományosabb kezelőszerveket is, így nem minden funkció került érintőpanelre. A csomagtartó mellett elöl is van kisebb tárolórekesz, az alacsony üléspozíció és a széles középkonzol pedig inkább sportautós hangulatot ad, mint klasszikus luxuslimuzinos érzetet.

Vezetni pedig egyértelműen sportautós. Az üléspozició, kormányreakció, a karosszéria merevsége, mind-mind ellent mond a négyautós látványnak. Ez az autó él és folyamatosan kommunikál.

Bár villanyautó és igazán erős, nem lórúgásszerű a megindulása, a teljesítménygörbe hasonlít a belső égésű motorokéra. Ami viszont megdöbbentő, az a fordulékonysága és a tapadása. Kiemelkedő sebességgel képes lekövetni bármilyen kanyarívet, amelyben szerepe van annak, hogy a hajtásvezérlés folyamatosan változtatja az első és hátsó tengelyre jutó nyomatékot, az elektromos torque vectoring rendszer pedig kanyarban külön szabályozza a hajtott kerekeket.

Szabályozhatjuk az autó sportosságát is, a hajtás és az adaptív futómű hangolásával. Kényelmes módban egy sportos utazóautó benyomását kelti, míg sportbeállítások mellett igazán feszessé, érzékennyé válik az autó.

Míg korábban 50-60 milliós áron lehetett megszerezni újonnan az Audi e-tron GT S és RS néven futó modelljeit, az új Dynamic változat alapára hármassal indul. Az alap hajtáslánc megjelenésével már 44 milliótól létezett elérhető változat, amelyből a hazai importőr az egyedi Dynamic felszereltség összeállításával 39 998 999 millióig ment le.

Nem ez az egytlen árcsökkentett elektromos Audi, hiszen a Q6 Performance e-tronból született Dynamic változat 30,9 helyett 26 millióról indul. Az A6 Sportback e-tron Dynamic pedig 29,6 helyett 25 millióért szerezhető meg. Előbbi 306 lóerős, utóbbi 286 lóerős teljesítményt kínál.

Az Audi Q6 e-tron az Audi új, PPE-platformra épülő elektromos SUV-ja, amely 800 voltos architektúrát használ, így akár a 270 kW-os DC villámtöltést is támogatja, miközben a quattro összkerékhajtás és a légrugózás a komfortot és a dinamikát erősíti.

Az Audi A6 e-tron a márka teljesen elektromos felső-középkategóriás modellje, amely Sportback és Avant kivitelben is elérhető. A modell egyik fő erőssége az aerodinamikus forma, amely hozzájárul a nagy, akár 700 km feletti WLTP-hatótávhoz. Az A6 e-tron szintén 800 voltos rendszert használ gyors töltési képességekkel, miközben dinamikus vezethetőséget és prémium belső teret kínál.

Azt nem tudjuk még mennyi lesz az Audi Q4 e-tron ára, de az bizonyos, hogy csak átmenetileg lesz ez a leginkább megfizethető elektromos négykarikás modell, hiszen már bejelentette a márka, hogy érkezik az A2: