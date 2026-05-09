A kisebb parkolási húzások, ajtórányitások és koccanások rengeteg autós életét keserítik meg. Hiába a kamerák, szenzorok és parkolóasszisztensek, a leállított autó továbbra is védtelen marad a figyelmetlen sofőrökkel szemben.

Erre találhatott ki megoldást a Ford szabadalma. Az elképzelés szerint a parkoló autó a saját szenzoraival és kameráival folyamatosan figyelné a környezetét, és ha ütközésveszélyt érzékel, akár önállóan arrébb is állhatna.

Egy ilyen forgatókönyvet ír le a Ford 2026. május 5-én az amerikai szabadalmi hivatalnál „Mozgó tárgyak felismerésére szolgáló rendszer” címmel, közzétett szabadalma. A már 2023 decemberében bejelentett szabadalmi leírás felvázolja, hogyan ismeri fel egy parkoló autó a közeledő veszélyeket, majd hagyja el önállóan a veszélyzónát.

A tárgyakat az autó köré elhelyezett érzékelők és kamerák hivatottak felismerni. Ezek észlelik a potenciális veszélyeket és azok térbeli mozgását, és meghatározzák az úgynevezett veszélyességi potenciált. Ha ez olyan magasnak minősül, hogy kitérő manőverre van szükség, a jármű teljesen önállóan elhagyja a veszélyzónát.

A kitérő manővert azonban csak akkor indítja el, ha elegendő hely áll rendelkezésre hozzá. Ha ez hiányzik, a közeledő objektumot bizonyíték rögzítés céljából felveszik. Mielőtt azonban a parkoló jármű ténylegesen elindulna, villogással és/vagy dudálással figyelmeztet.

A technológia elsősorban az egyre fejlettebb önvezető és távolról mozgatható parkolási rendszerekre épülne. Több mai prémiumautó már most képes arra, hogy a sofőr nélkül, okostelefonos vezérléssel parkoljon be vagy ki szűk helyekről. A Teslákban ma már ott Sentry Mode (Őrszem mód), amelynél parkolás közben a kamerák és szenzorok figyelik az autó környezetét, gyanús mozgás vagy ütés esetén rögzíti az eseményeket, bizonyos esetekben villogtat, riaszt, illetve az autó kijelzőjén figyelmeztetést jelenít meg.

A következő lépés az lehet, hogy az autó emberi beavatkozás nélkül is képes legyen reagálni a veszélyhelyzetekre álló helyzetben is. Például, ha egy túl gyorsan érkező autó próbál beállni mellé, vagy ha a rendszer szerint túl kicsi maradna az oldaltávolság.

Persze kérdés, hogy a gyakorlatban mennyire működne jól egy ilyen rendszer. Egy zsúfolt parkolóházban például könnyen előfordulhatna, hogy több autó egyszerre próbál „menekülni” a veszély elől. Emellett jogi és felelősségi kérdések is felmerülhetnek: ki hibázik, ha az önállóan mozgó autó okoz kárt?

