Nyolc személyautó karambolozott az M7-es autópálya 58-as kilométerénél, Székesfehérvár térségében, a Balaton felé vezető oldalon, az M5-ösön pedig kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel szombat délelőtt. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben hárman sérültek meg.

A ráfutásos balesetről azt írták, a műszaki mentést a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik, a helyszínre mentő is érkezett. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom. Az Útinform közlése szerint több kilométeres torlódásra kell számítani. Győri Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a balesetet szenvedett járművekben tizenheten utaztak. A mentők három sérültet találtak, két gyermek a fejét ütötte be, egy felnőtt pedig a mellkasát fájlalta. Mindhárom könnyű sérültet a székesfehérvári kórházba szállították.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy kamion, valamint a rakománya az M5-ös autópálya szatymazi pihenőjében, a Budapest felé vezető oldalon. A 151-es kilométernél égő járműhöz szegedi, hódmezővásárhelyi hivatásos, illetve sándorfalvi önkéntes tűzoltókat riasztottak, a helyszínre érkezett a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A rajok habosított sugarakkal oltották a járművet, illetve a mellette meggyulladt vegetációt.

Az egységek már az utómunkálatokat végzik négy sugárral és kéziszerszámokkal. Ennek során egyebek mellett eltávolítják a platóról a rakomány maradványait.