Május 5-én négy motoros rendőr ROADPOL Truck&Bus akció után tartott hazafelé az 55-ös főúton, amikor kiszúrtak egy bajba jutott Peugeot-t. Az autó bal első kereke már az utolsókat rúgta, és bár azonnal megkezdték a jármű félreállítását, a kerék a lassítás közben kiszakadt.

Az elszabadult kerék önálló életre kelt és átpattogott a szemközti sávba. Mint a rendőrség írja: a tragédiát csak a járőrök gyors reakciója előzte meg: pillanatok alatt megállították a forgalmat mindkét irányból, és biztonságba helyezték a „szökevény” alkatrészt.

A mentés itt nem ért véget. Mivel a kerék nélkül maradt autó eleje teljesen az aszfaltra ült, nem fért alá az emelő. A rendőrök az utasokkal összefogva, puszta kézzel emelték meg a kocsit, hogy visszahelyezhessék a kereket és mindenki biztonságban folytathassa az útját.

Jó tudni:

Kerékcsere után a csavarokat nem szabad egyszerűen körbe haladva meghúzni, mert így a felni nem egyenletesen fekszik fel az agyra. A helyes módszer az átlós, úgynevezett csillag alakú meghúzási sorrend. 5 csavaros felnin például: 1 → 3 → 5 → 2 → 4. Négy csavarosnál: 1 → 3 → 2 → 4

Így a kerék fokozatosan és egyenletesen ül fel a helyére. A csavarokat először mindig kézzel érdemes betekerni néhány menetig, hogy biztosan ne keresztmenetesen induljanak el. Emelt autónál csak enyhén kell őket meghúzni, nem teljes erőből. A végleges meghúzásra csak azután kerülhet sor, hogy az autó visszakerült a talajra. Ezt már nyomatékkulccsal ajánlott elvégezni, a gyártó által előírt értékre. A legtöbb személyautónál ez jellemzően 100–140 newtonméter közötti érték.

Az sem ajánlott, hogy a csavarokat légkulccsal túlhúzzák, mert ez károsíthatja a menetet, deformálhatja a féktárcsát, és a későbbi kerékcserét is megnehezítheti. Friss kerékcsere után általában 50–100 kilométer megtétele után érdemes újra ellenőrizni a csavarok meghúzását.

Természetesen hagyományos kulccsal is elvégezhető a meghúzás, ilyenkor még fontosabb az ellenőrzés.