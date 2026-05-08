Azok után, hogy az előrejelzéseknek megfelelően péntekre virradóra is csökkentek az üzemanyagok hazai nagykereskedelmi piaci árai, ugyanezt várhatjuk szombaton is.

Május 9-étől a benzin ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára pedig bruttó 17 forinttal kerülhet majd kevesebbe a Holtankoljak.hu szerint. A csökkenés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Utóbbi feltétel fontos: épp a legutóbbi példa mutatja, hogy a várakozások nem feltétlenül csengenek össze a valósággal.

Jelenleg például a 95-ös aktuális piaci átlagára 696 Ft literenként, míg a gázolajé 731 Ft/l. Ez 2, illetve 6 forintos csökkenést jelent csütörtökről péntekre úgy, hogy 3, illetve 10 forintos csökkenés volt várható.

A magyar rendszámos autók számára persze továbbra is a védett árak (benzin: 595 Ft/l, gázolaj: 615 Ft/l) érvényesek. A benzin piaci ára jelenleg 101, a gázolajé 116 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.