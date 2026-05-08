Május 4-én a rendőrök az Ózd és Arló közötti útszakaszon ellenőriztek, és nagy halat akasztottak. Megállítottak ugyanis egy 38 éves férfit a járőrök, akinél több mint 2,5 millió forintot találtak és foglaltak le nagy értékű autójával együtt. Találtak nála 200 gramm kábítószert is,

egy gyermek által használt gyerekülésbe rejtve.

A nyomozók előállították a férfit, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított több kábítószer elosztónak volt az úgynevezett felsőbb kapcsolata. Az Ózdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoz, és további vizsgálat várható a hálózat teljes felszámolása érdekében.

A gyerekek szállításáról természetesen részletesen rendelkezik a hatályos KRESZ is, de ha az is érdekel, hová érdemes ültetni a kicsiket a biztonságot figyelembe véve, erre tessék: