Egy friss amerikai eset rávilágít arra, hogy milyen veszélyeket rejt egy ekkora hatalmú megfigyelőhálózat szigorú kontroll és biztosítékok nélkül. Az Institute for Justice (Igazságügyi Intézet) átfogó jelentése legalább 14 olyan esetet tárt fel, amikor az egyenruhások ezeket a technológiákat használták romantikus partnereik, volt kedveseik, vagy akár számukra vonzó idegenek nyomon követésére. – írja a Carscoops.com.

Ez a 14 példa is intő jel, de messze nem a teljes kép. A legtöbb esetben ugyanis nem a belső ellenőrzés, a rendszerauditok vagy a tisztességes kollégák buktatták le a tilosban járókat.

A visszaélések úgy derültek ki, hogy maguknak az áldozatoknak tűnt fel a gyanús viselkedés, és ők tettek feljelentést. Ez pedig egy sokkal súlyosabb, rendszerszintű kérdést vet fel: vajon hányszor használják fel ezt az elképesztő adatbázist illegálisan úgy, hogy soha nem derül rá fény?

Szinte minden esetben ugyanazt a jól ismert forgatókönyvet követte a végkifejlet: a rendőröket megvádolták, majd vagy lemondtak, vagy a testület elbocsátotta őket. Papíron ez úgy fest, mintha a rendszer működne és felelősségre vonná a bűnösöket.

A helyzet azonban bonyolultabb.

A rendőrségi állás elvesztése ugyanis az Egyesült Államokban nem jelenti automatikusan a rendőri hivatás gyakorlásához szükséges minősítés elvesztését is. Számos államban a minősítést a munkaviszonytól teljesen függetlenül kezelik, és a visszavonása egy különálló, hosszadalmas eljárást igényel, amely ráadásul nem is mindig végződik a rendőri pályáról való végleges eltiltással.

Ez az egész helyzet élesen rávilágít arra, miért is sántít az a klasszikus érv, amivel az ilyen kamerarendszerek üzemeltetői és lelkes támogatói olyan gyakran takaróznak: “Ha nincs takargatnivalód, miért aggódsz egy ilyen megfigyelés miatt?” A válasz pofonegyszerű és kőkemény: azért, mert a törvényes használattal megbízott emberek is hajlamosak visszaélni ezzel a hatalommal.