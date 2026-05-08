Nem is olyan régen a 15-17 colos keréktárcsák és gumiabroncsok még kifejezetten méretesnek, sportosnak, sőt, egyes márkáknál egyenesen luxusnak számítottak. Ma már ott tartunk, hogy az elektromos Rolls-Royce Spectre Primavera egyedi, 23 colos kerekeken gurul, egy Cadillac Escalade V pedig 24 colos felniken hasítja a levegőt. Azonban még ezek a malomkerekekre húzott abroncsok is eltörpülnek a valaha gyártott leghatalmasabb gumik gigantikus méretei mellett.

A Monster Jamhez készített BKT gumik újabb változatai pedig már majdnem 2 méter magasak, 104 cm szélesek, darabonként 200 kilót nyomnak, az üzemi nyomásuk pedig 1,6 bar. Ezek a gumik elég nagyok és nehezek ahhoz, hogy könnyedén laposra préseljenek egy személyautót.

A külszíni bányászatban dolgozó, gigantikus homlokrakodók és ultra-kategóriás dömperek világa viszont még ezen is túltesz.

A világ legnagyobb gumiabroncsának korábbi rekordere a Bridgestone 59/80R63 V-Steel E-Lug S volt, amelyet a japán gumigyártó 2001-ben dobott piacra bányászati célokra. Magassága meghaladja a 4 métert, szélessége több mint 1,2 méter, és a gyári adatok szerint darabja megközelítőleg 4626 kilogrammot nyom.

Bár a 4,6 tonnás Bridgestone abroncs kétségtelenül hatalmas, még ez sem elég nagy a Komatsu WE2350 homlokrakodóhoz.

Ez a világ legnagyobb kerekes homlokrakodója, amire a beszédes nevű Firestone SRG DT LD 2 70/70-57-es gumik kerülnek. Ezek az abroncsok elképesztő, 178 centiméteres szélességgel büszkélkedhet, tömegük pedig darabonként eléri a 6800 kilogrammot. Tehát maga a gumi többet nyom mint egy kisteherautó.

A csaló rekorder

Bár kétségtelenül óriási, a detroiti Allen Parkban található gigantikus Uniroyal gumiabroncsot szigorú értelemben véve nem sorolhatjuk a valódi abroncsok közé. A látszat ellenére ugyanis még csak nem is gumiból van. Acélból, üvegszálból és poliészter gyantából épült, és pályafutását eredetileg egy 24 méter magas óriáskerékként kezdte az 1964–1965-ös New York-i Világkiállításon. A lenyűgöző szerkezetet ráadásul ugyanaz a tervezőiroda álmodta meg, amelyik az Empire State Buildinget is.

Miután a karrierje során sikeresen lenyűgözte a látogatókat, hírességeket és államfőket, 1966-ban új otthonra talált a U.S. Rubber irodája közelében, az I-94-es autópálya mentén. A 24 méter magas és megközelítőleg 11 tonnás monstrum hivatalosan is a világ legnagyobb gumiabroncs-modelljévé (tehát nem a legnagyobb működő gumiabroncsává) lépett elő, egyben az Autóváros, azaz Detroit ikonikus nevezetessége lett.

És ha már itt tartunk: véletlenül ez a legkisebb kopású és legtartósabb “abroncs” is, hiszen az elmúlt 62 évben sikeresen dacolt a gumiöregedéssel és a kiszáradással. Persze ebben komoly szerepe lehet annak az apróságnak, hogy egy gramm gumi sincs benne.

Ennek eredményeként a Bridgestone, a Titan és a Firestone ugyan hivatalosan is a világ legnagyobb valódi gumiabroncsainak gyártói, de ismertségben és státuszban a gigantikus Uniroyal mindegyiküket kenterbe veri.