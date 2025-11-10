A világon először 1916-ban vezettek be nyári időszámítást, méghozzá a háborúban álló Németországban, amihez az Osztrák-Magyar Monarchia is sietett csatlakozni. Az óraátállítás háborús célokat szolgált: a közvilágításon megspórolt üzemanyagot inkább a hadászatban szerette volna ugyanis felhasználni Berlin. A koncepciót a világ jelentős részén átvették, és csaknem egységesen utálják mindenütt: noha a téli időszámítás a „természetes”, a váltással járó, hirtelen besötétedés hosszan rányomja a bélyegét az ember közérzetére. Ilyenkor kétségbeesve számolunk vissza március végéig, amikor visszakapjuk a fényt, azaz a nyári időszámítást.

Bezzeg azokat az ügyfeleket, akik Rolls-Royce Spectre Primavera limitált szériából rendelnek, aligha nyomasztja a tél, hiszen szó szerint minden napjuk a tavaszban telik – ezt jelenti ugyanis az olasz szó.

A leírásból nem derül ki, hogy hány darabot tervez készíteni a Primavera-sorozatból a Rolls-Royce; csak annyit árultak el, hogy 2026 elejével zárják le a rendelést, és tavasztól vehetők át az autók, háromféle színvilágban, de azonos stílusjegyekkel.

Ami közös bennük, az a virágzó cseresznyefa-ágat mintázó Coachline, a küszöbbetétek virágrügy- rajzolata, illetve a nyíló virág szirmai által ihletett, 23 colos keréktárcsák. A fejtámaszokon és a műszerfalon is visszaköszön a motívum – az előbbieket hagyományosan, hímzéssel valósították meg, a fapanelre viszont lézergravírozással vitték fel a mintát, méghozzá harminchét eltérő beállítás alkalmazásával; a félkész motívumot aztán speciálisan csiszolták tökéletesre.

Az ajtópaneleken 4796 parányi LED rajzolja ki az Oroszlán, Szűz és Ökörhajcsár csillagképeket, amelyek tavasszal jól láthatók az északi féltekéről – úgy is nevezik őket, hogy a tavaszi háromszög. A műszerfalba több mint ötezer fénypontot ágyaztak be.

Az 5,45 méter hosszú Rolls-Royce Spectre a márka első tisztán elektromos típusa. A három éve bemutatott kupé dupla villanymotoros, összkerékhajtású hajtáslánca hangolástól függően 585 vagy 659 lóerős, a maximális forgatónyomaték 900, illetve 1075 Nm.

