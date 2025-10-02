“Imádjuk az autókat, és rajongunk az állatokért. Amikor megterveztettük a Rolls-Royce-unkat, úgy gondoltuk, olyasvalamit szeretnénk, amiről örökre emlékezhetünk Bailey-re, aki nem csak kutyánk, de a családunk tagja” – mondta a New York-i ügyfél, aki Bailey nevű kutyája (egy labrador / arany retriever keverék) portréjával és mancslenyomatával díszíttette az elektromos Spectre-t.

13 fotó

Ne matricát vagy festést, de még nem is lézergravírozást képzeljünk el: a Rolls-Royce mesterei fogták a mintául szolgáló fotót, és 180 furnérdarabból formálták azt meg, hogy a Rolls-Royce legjobb hagyományai szerint intarziával díszítsék a hátsó ülések közötti függőleges felületet.

Kilenc fafajtát használtak fel, összesen huszonkettő természetes árnyalatban, így festetlenül is tökéletesen szín- és élethű lett az alkotás. Csak a nyelvhez négy különböző fatípust alkalmaztak, méghozzá olyanokat, amelyekkel korábban soha nem dolgozott a Rolls-Royce.

A kárpitokon szintén a kutya bundájának színei köszönnek vissza. Az első utas előtt, a műszerfalon Bailey mancslenyomata látható (szintén intarziából kirakva); ugyanezt a motívumot a küszöbök rózsaarany betétjére is rágravírozták.

A karosszéria színe is egyedi: felül színjátszós Crystal Fusion, alul pedig a kutya fülét borító, selymes szőrzet (!) által ihletett, Beautiful Bailey névre keresztelt festéket alkalmaztak. Mindkettőt kizárólag ennek az ügyfélnek a jövőbeli autóihoz használhatja a gyártó.

A coachline – azaz az oldalfalon végigfutó, kézzel festett sáv – szokásos betétgrafikájaként Bailey mancslenyomatát láthatjuk ugyanabban a rozéarany színben kivitelezve, amiben Emily, az autó orrán repülő szárnyas figura is tündököl.

A 2023 óta gyártott Rolls-Royce Spectre a márka első tisztán elektromos típusa. Rendszerteljesítménye kiviteltől függően 585 vagy 659 lóerő, legnagyobb hatótávolsága 517 km.