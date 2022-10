Amióta szóba került, hogy maga is villanyautót épít, nem győzi hangsúlyozni a Rolls-Royce, hogy alapítója, Charles Rolls már 1900-ban megmondta, az elektromos közlekedésé a jövő. Erre a jövőre aztán több mint 120 évet kellett várni, most azonban itt a Spectre, a Phantom Coupé helyébe lépő óriás, amelyben nem hogy V12-es, de semmilyen belső égésű motor nincs, csak villanymotor – hogy egy vagy több, arról egyelőre hallgat a gyártó.

Forradalmi az új Rolls-Royce Forradalmi az új Rolls-Royce 1 /41 Fotó megosztása: 2 /41 Fotó megosztása: 3 /41 Fotó megosztása: 4 /41 Fotó megosztása: 5 /41 Fotó megosztása: 6 /41 Fotó megosztása: 7 /41 Fotó megosztása: 8 /41 Fotó megosztása: 9 /41 Fotó megosztása: 10 /41 Fotó megosztása: 11 /41 Fotó megosztása: 12 /41 Fotó megosztása: 13 /41 Fotó megosztása: 14 /41 Fotó megosztása: 15 /41 Fotó megosztása: 16 /41 Fotó megosztása: 17 /41 Fotó megosztása: 18 /41 Fotó megosztása: 19 /41 Fotó megosztása: 20 /41 Fotó megosztása: 21 /41 Fotó megosztása: 22 /41 Fotó megosztása: 23 /41 Fotó megosztása: 24 /41 Fotó megosztása: 25 /41 Fotó megosztása: 26 /41 Fotó megosztása: 27 /41 Fotó megosztása: 28 /41 Fotó megosztása: 29 /41 Fotó megosztása: 30 /41 Fotó megosztása: 31 /41 Fotó megosztása: 32 /41 Fotó megosztása: 33 /41 Fotó megosztása: 34 /41 Fotó megosztása: 35 /41 Fotó megosztása: 36 /41 Fotó megosztása: 37 /41 Fotó megosztása: 38 /41 Fotó megosztása: 39 /41 Fotó megosztása: 40 /41 Fotó megosztása: 41 /41 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Spectre az első, de nem az utolsó elektromos Rolls-Royce; sőt: 2030-ra teljes portfolióját tisztán elektromos hajtásra állítja át a gyár.

Ha ránézünk, azonnal felismerhető, hogy új generációs Rolls-Royce modellel van dolgunk. Pedig a Spectre több szempontból is különleges. Minden eddiginél szélesebb a hűtőmaszk, amelynek kivilágított lamelláit gondosan alakították ki, és a karosszériához szorosan illeszkedve helyezték el, hogy csökkentsék a légellenállást.

És csökkentették is: a 0,25-ös közegellenállási együttható bámulatosan jó érték, a legjobb, amivel Rolls-Royce valaha büszkélkedhetett. Ennek elérésében a gyár semmit nem bízott a véletlenre: Emily-t, az orrszobrot 830 órán keresztül modellezték és tesztelték, hogy minél áramvonalasabb legyen. Az osztott fényszóró nem újdonság a márkánál, ezúttal azonban sötétített bura alá rejtették a krómfoglalatú alsó lámpatesteket.

A sziluett ismerős a márka legutóbbi kupéiról, a 2016-ig gyártott Phantom Coupé-ról és a portfolióból idén törölt Wraith-ről. Újdonság viszont a hatalmas oldalpanel, amely az A-oszloptól egészen a csomagtartóig húzódik; ennek a végében helyezték el a színezetlen burájú, függőleges tájolású zárófényt. Az 545 cm hosszú autó arányait 23 colos keréktárcsák billentik helyre: ez a méret megint csak előzmények nélküli a Rolls-Royce kupék történetében.

Az utastérben a jól bevált csillagos égbolt motívumot az ajtókra és a műszerfalra is kiterjesztették; az ajtópanelekben 4796 darab LED világít, az utas előtti Spectre névtáblát több mint 5500 fénypont keretezi.

Az ismerős, archaizáló részleteken túl vadonatúj a Spectre elektronikus hálózata, amely a fedélzeti funkciók mellett a gyár Whispers (suttogások) névre keresztelt hangvezérelt asszisztensét is irányítja. Az ügyfelek egyedi igényeit megvalósító Bespoke részleg mostantól a digitális tartalomba is belenyúl: a kijelzők színét a beltéri tónusokhoz igazítják, ha kéri az ügyfél. Ezen túlmenően minden részlet tetszőleges kivitelben megrendelhető, beleértve az ülések szegését, a steppelés mintázatát is.

A rengeteg – több mint ezer – fedélzeti funkciót egy decentralizált intelligencia néven emlegetett számítógépes rendszer vezérli.

Az alumínium elemekből álló vázba teherviselő elemként szerelték be az akkumulátort, így a Spectre szerkezete 30%-kal merevebb , mint bármely eddigi Rolls-Royce modellé. Különleges megoldás, hogy a padló nem a küszöbök felett, és nem is alattúk húzódik, hanem pont megfelezi azokat. Az akkumulátor fölött, a padló alatt így egy hasznos rést hagytak, ahol elférnek a kábelek és a klímaberendezés vezetékei. Így a fenéklemez teljesen sík, ami hozzájárul a kedvező aerodinamikához. Ez a kialakítás mély üléspozíciót tesz lehetővé, valamint az akkumulátort magát is felhasználja az utastér zajszigetelésére.

A nagyfeszültségű architektúra és a fejlett digitális vezérlés együtt lehetővé tette a Rolls-Royce legendásan kiváló rugózású futóművének a továbbfejlesztését. Ha bármely kerék ütést kap például, mondjuk egy kátyútól, a rendszer késlekedés nélkül szétkapcsolja az adott kerék kanyarstabilizátorát, hogy a kerék a többi befolyásolása nélkül birkózhasson meg az erőhatásokkal.

Kanyarban ellenben a Spectre előre megfeszíti a lengéscsillapítókat, aktiválja a stabilizátorokat, és 18 szenzor jelei alapján biztosítja a tökéletes stabilitást.

A Rolls-Royce hagyományosan titokban tartotta típusainak motorjellemzőit. Ezek az idők már elmúltak, ugyanakkor hátra van még a Spectre homologizációja (várhatóan 2023 második negyedévében), így csak előzetes adatokkal szolgálhat a gyártó. Ezek szerint a hatótávolság 520 kilométer lehet majd, a motorteljesítmény 430 kW / 585 LE, a maximális forgatónyomaték 900 Nm. A Spectre 4,5 mp körül gyorsul 100 km/órára.

A modell már rendelhető, az első példányokat 2023 negyedik negyedévében adják át a vevőknek. A vételár egyelőre nem ismert, annyit azonban elárultak, hogy a Spectre drágább lesz, mint a Cullinan, de olcsóbb, mint a Phantom.

a videó a hirdetés után indul

Rolls-Royce Spectre Ajtók / ülések száma 2 / 4 Hosszúság (mm) 5453 Szélesség (mm) 2080 Magasság, üresen (mm) 1559 Wheelbase (mm) 3210 Fordulókör (m) 12,7 Menetkész tömeg (kg) 2975 Motorteljesítmény (kW/LE)* 430/585 Hatótávolság, WLTP (km)* 520 Forgatónyomaték (Nm)* 900 0-100 km/óra gyorsulás (mp)* 4,5

* Előzetes adatok