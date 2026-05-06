Az igazán jó idő beköszöntével Európa-szerte megnyitották kapuikat a versenypályák a nagyközönség előtt is, az érdeklődők pedig némi pénzért cserébe saját autójukkal vehetik birtokba az aszfaltcsíkot. Így van ez a Nürburgringen, illetve annak legendás északi körén, a Nordschleifén is, mely lényegében fizetős közútként működik, amikor nem foglalja le magának a helyet valamelyik versenysorozat vagy autógyártó.

Május első hétvégéjén a terep a civileké volt, azonban az örömautózás nem volt felhőtlen. Délután 1 és 3 óra között teljesen lezárták a bő 20 kilométeres kört azok után, hogy egy Tesla hatalmas balesetet szenvedett. A Model 3 a pálya Fuchsröhre (Rókalyuk) nevű, erősen emelkedő, közben pedig kanyarodó részén csípte meg a füvet, mely azonnal a belső korlátok felé forgatta az autót. A nagy tempó miatt a korlát nem tudta megállítani a járművet, leginkább katapultálta azt.

A felvételen még látszik, hogy a Tesla már a szalagkorlát mögött, egy törmelékfogó kerítésnek dőlve, lényegében az orrán áll meg. Az is észrevehető, hogy a villanyautóból hatalmas lángok törnek fel, az akkumulátor ugyanis megsérült az ugratás közben. Javarészt ennek is volt köszönhető a hosszas pályazár is helyszíni beszámolók szerint. A balesethez négy tűzoltóautót hívtak, melyből kettő csak a vizet hordta a nehezen oltható akkumulátortűz megfékezéséhez. A jármű használhatatlanná vált, sofőr és utasa megsérültek, de megúszták a kalandot.

A villanyautók oltása lényegében külön műfaj a tűzoltásban. Többek között ilyen speciális eszközöket is bevetnek: