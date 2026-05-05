Állítólag a szekszárdi éjszakák mostanában nem a csendes pihenésről, a tücskök ciripeléséről és a munkahelyi túlélésre való lelki felkészülésről szólnak egy esti sörital formájában. A helyi Tesco parkolójában éjszakánként nem a százast keresek az ott parkolók a bevásárlókocsihoz, hanem a rajtrácsot, a gumifüstöt, LED-fényt és egy komolyabb mélyládát.

Egy helyi híroldal szerint éjszakánként rendszeresen felbukkan számos autós a bolt parkolójában és környékén, a program pedig nem feltétlenül a kulturált járműszemle. A szem- és fültanúk beszámolói driftelésről, illegális gyorsulásokról, hangos motorokról és erősen tuningolt autókról szólnak.

És persze ahol gumi füstöl, ott telefon is előkerül. A cikk szerint a közösségi médiában több felvétel is található a szekszárdi autós élet éjszakáiról.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lapnak azt írta, tudnak a jelenségről, és már többször felléptek a szabálysértésekkel szemben. Május 1-jén például egy közösségi médiában meghirdetett autós találkozóra reagálva megjelentek a helyszínen.

Egy nagyáruház parkolója azonban szintén a KRESZ szabályai érvényesek. Vagyis attól, hogy nem országúton, hanem a bevásárlókocsik természetes élőhelyén történik a mutatvány, még nem válik legálissá. Driftelni, gyorsulni, másokat veszélyeztetni ott sem lehet büntetlenül. A következmény lehet pénzbírság, vezetéstől eltiltás, szabálytalan átalakítás esetén hatósági műszaki vizsga, forgalmi bevonása, komolyabb esetben pedig akár büntetőeljárás is.

A tuning nem bűn, ezt fontos kimondani!

Egy szépen megépített autó, egy igényes futómű, egy kulturált kipufogó vagy egy jó ízléssel összerakott projekt önmagában nem a társadalom ellensége, főleg ha ezek szépen be is kerülnek a forgalmiba. A gond ott kezdődik, amikor a közút, a parkoló, a benzinkút környéke vagy bármilyen közforgalmú terület versenypályává változik. Mert attól, hogy valaki elhiszi magáról, hogy ő Szekszárd Dominic Torettója, a fizika még nem fog vele a családi vacsorához ülni.

Aki gyorsulni akar, menjen pályanapra. Aki driftelni akar, keressen erre kijelölt, legális helyszínt. Ilyen helyeken derül ki, mennyit ér a pilóta és autója valójában.