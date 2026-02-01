A kocsi tulajdonosa láthatóan nem ismeri a „kevesebb néha több” elvet: a jármű karosszériájára annyi matrica, felirat és vizuális elem került, hogy az eredeti forma szinte teljesen eltűnt a dekoráció alatt. Nem először jár nálunk az autó, olvasónk most több szögből is lefotózta.

Az alap egy korosabb Octavia, de ezt első pillantásra nehéz kiszúrni. A kasztni minden négyzetcentiméterén különféle logók, minták és díszítőelemek sorakoznak, mintha egy online piactér teljes matrica-kínálata egyszerre landolt volna az autón. A végeredmény inkább emlékeztet egy videojátékos skinre, mint egy hétköznapi autóra.

Persze az autózás és a tuningolás érzelmi műfaj: ami valakinek ízléstelen túlzás, az másnak önkifejezés. A kérdés csak az, hogy amikor a Skoda tulajdonosa reggel ránéz a parkolóban a saját alkotására, vajon még mindig ugyanúgy tetszik neki, mint gyári állapotban?

