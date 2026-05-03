Az időjárás miatt az eredeti tervekhez képest három órával előrehozták a Forma-1-es Miami Nagydíj rajtját, de ez nem befolyásolta az izgalmakat. Megforgások, csaták, balesetek – volt itt minden.

Büntették az F1-es élmenőt a miami futam után 1
Az utolsó körben dőlt el a dobogó sorsa a miami F1-futamon
Eső nélkül is nagy csatákat, Verstappen és Leclerc…

A futam során, főleg annak végéhez közeledve nem egy olyan incidens történt, melyek kapcsán felmerült, hogy szabályosak voltak-e. A stewardok célkeresztjében három, az élmezőnyben végző pilóta – George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) – esetei is feltűntek:

  1. Verstappen átlépte a bokszkijáraton a fehér vonalat
  2. Verstappen és Russell összeérése a futam végén – az eset során Russell Mercedesén megsérült az első szárny
  3. Leclerc és Russell összeérése az utolsó kör végén, amikor Leclerc Ferrarija már sérült volt a megforgása után
  4. Leclerc többszöri pályaelhagyása az utolsó körben, már sérült autóval
  5. Leclerc “nem biztonságos állapotban” vezethette sérült autóját.

Hogyan döntöttek a stewardok?

Követve a fenti sorszámozást, mutatjuk a döntéseket!

  1. Még nincs döntés
  2. Nincs büntetés, versenybalesetnek minősítették az esetet
  3. Még nincs döntés
  4. Bokszutca-áthajtásos büntetést kapott Leclerc, melyet 20 másodperces időbüntetéssé konvertáltak. A stewardok nem fogadták el kifogásként, hogy a jobbkanyarokat nem tudta rendesen bevenni az autó, a sorozatos kanyarlevágásokkal pedig meglátásuk szerint jelentős előnyt szerzett a monacói
  5. Ezért külön nem kapott büntetést Leclerc

Az ítéletek következtében Leclerc bukta a hatodik helyet, csak nyolcadikként rangsorolják az egyet előrelépő Lewis Hamilton (Ferrari) és Franco Colapinto (Alpine) mögött.