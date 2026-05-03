Charles Leclerc ugyan „csak” a harmadik helyet szerezte meg a Forma-1-es Miami Nagydíj időmérőjén, ám vasárnap délután a Ferrriitól idén már megszokott remek rajttal az élre állt az első körben. A monacói az elején egy darabig a mercedeses Kimi Antonellivel csatázott, később aztán a mclarenes Lando Norris is megelőzte, de még a hosszúra sikerült kerékcseréje ellenére is dobogóesélyesként haladt a futam végén, amikor elkapta az agyonhasznált gumikon egyre lassabb Max Verstappent.

A legvégén jött az összeomlás: Oscar Piastri beérte, majd megelőzte Leclerc-t, aki aztán egy, a futam elején Verstappentől is látott megpördülést produkált, oda is verte a Ferrari bal elsőjét a falhoz, ám a sérült autóval is ment tovább, több kanyart is levágott, az utolsó kanyarokban pedig a mercedeses George Russell-lel is incidensbe keveredett.

A final lap Charles Leclerc will not want to relive in a hurry! — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

A monacóit a 6. helyen intették le, de több ügyben is vizsgálat alá vonták, valószínű, hogy büntetni fogják.

„Én vagyok a felelős, nem sokat tudok mondani ezen túl. Nagyon csalódott vagyok a hibám miatt, ilyennek nem szabadna előfordulni. Az utolsó előtti körön nagyon hajtottam, mert azt gondoltam, jó lesz, ha elengedem Oscart, aztán mögötte előzési módot kapok. Tudtam, hogy máskülönben nem sok esélyem lenne a visszakapaszkodásra. De pocsék döntés volt, négy kanyaron belül sikerült kukáznom egy amúgy nagyon erős futamot. Nagyon bosszant, mást nem igazán tudok mondani” – idézte a brit Sky Sports.

„Nem tudom, mi lesz a vizsgálatok vége, majd meglátjuk. Annyit mondhatok, hogy tényleg igyekeztem minden kanyart bevenni. De sokkal nehezebb volt, mint kívülről tűnhetett” – tette hozzá.