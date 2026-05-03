Magyarországon a kínai autóipar domináns szereplői közül sok szempontból a BYD uralja híreket az erős piaci belépés, a komáromi buszüzemet követő szegedi autógyár építése és a márka piaci súlya miatt. 2412 forgalomba helyezett autóval tavaly első volt a kínaiak között, kényelmes előnnyel az MG-vel szemben, míg 2026 első negyedévében két autóval szorult a Chery mögé a kínai autógyártók forgalomba helyezési sorrendjében (820 illetve 818 db).

Disztribútor helyett gyári importőr

De az említetteken kívül más óriások is helyet követelnek maguknak itthon a hazánkat az újdonságokra nyitott piacként kezelő kínai autógyártók közül. A Geelynek a Geometry almárkával volt egy félresikerült, helyesebben elmaradt rajtja itthon, amikor a piacra lépés kimerült a bevezetés ünnepélyes bejelentésében a kiválasztott disztribútorral, még három és fél évvel ezelőtt.

17 fotó

Ám idén február óta saját néven és saját importőrrel van jelen a Geely, az a délkelet-kínai autógyártó, amely műholdhálózatot tart fenn nagyjából 28 000 km/órás sebességgel száguldó szatellitekből az autós önvezetés és más szolgáltatások támogatására.

2025-ben a Geely márka önmagában több, mint 3 millió autót adott el a világon, 420 ezret exportra. A 2026 első negyedévében eladott 709 000 autóból 203 ezer ment exportra.

De a Geely nem csupán autómárka, hanem konszernként egy autógyártó impérium, amelyhez a Volvón, a Lotuson és részben a Smarton kívül a Magyarországra később érkező Lynk &Co és a hightech villanyautókat gyártó Zeekr is tartozik. Pekingben az Auto China 2026 magyar szemmel egyik legfontosabb standja a Zeekré, mert a küszöbön áll a márka rajtja hazánkban. A Zeekr villanyautókra szakosodott brand, amelyet prémiummárkaként szeretne elfogadtatni az anyacég.

Indulás a második félévben

A Zeekr rajtjáról egyelőre annyit tudunk biztosan, hogy 2026-ra tervezi a cég. Ha minden jól megy a piacra lépés előkészítésében és a kereskedőhálózat kialakításában, legjobb esetben már nyár végén-ősz elején elindulhat a Zeekr autóinak hazai forgalmazása. Elsősorban azokra a Geely-partnerekre számíthatunk, akik sikeresen pályáznak a lehetőségre az importőrnél.

Kíváncsiak voltunk, milyen autókat kínál majd a leányvállalat a magyar vevőknek. A pekingi standon 007 néven láttuk ezeket az autókat, de Európába simán 7 és 7 GT néven érkezhetnek ezek az autók. A svédországi formatervezési központban rajzolt modellben a vezető előtti kijelző képátlója 13,0 col, adott a szélvédőre vetített kijelző is, míg a középső OLED-érintőképernyő 15 hüvelykes.

A 7 GT hossza 4817 mm, szélessége tükrökkel együtt 2070, magassága 1456 milliméter. Villanyautósan nagy a tengelytáv, 2900 milliméterre vannak egymástól az első és a hátsó kerekek, hogy az autó alvázlemezei között legyen hely akár 100 kilowattórányi NMC-akkumulátorcellának. A kisebb akku 75 kilowattórás és LFP kémiájú, az NMC és LFP akkuk különbségeiről itt olvashattok.

Hatótávban a legjobbat a hátsókerekes, nagy akkus verzió nyújtja a 421 lóerős farmotorral és a WLTP szerint 655 megtehető kilométerrel. Az alapváltozat 519 kilométerre jut töltés nélkül, ha hozzátok a WLTP-érték alatti fogyasztást, mert a katalógusadatban benne van némi töltési veszteség is. 646 lóerős a 7GT csúcsmodellje, amely 3,3 mp alatt gyorsul 100-ra. A másik két változat ideje 5,3 mp.

Mivel az elektromos hajtásrendszer 800 voltos, ezzel a feszültséggel a maximális töltési teljesítmény elérheti a 480 kilowattot a nagyobb akkuval. Ez azt jelenti, hogy 10 perc alatt legjobb esetben 340 kilométerre elég töltést ránthat magába az akku.

SUV nélkül nem megy

Műszakilag nagyon hasonló, de magasabb építésű modell a 7X. Az autó hossza 4787 mm, a tengelytáv 2900 mm, míg a csomagtér 539 literes. A szabadidő-autóhoz is választható a két villanymotoros összkerékhajtás. A 646 lóerős, 710 Nm nyomatékcsúcsú hajtásrendszer ereje itt 3,8 másodperces 0-100-as gyorsulásra elég.

Elérhető a 7X-hez első-hátsó légrugózás a kényelem javítására és a hasmagasság módosítására. A magasság 147 és 218 mm között változtatható, lefelé 25 felfelé 45 milliméternyit módosítható. A nagyobb akkuval, ami itt is 100 kilowattórás, a WLTP-szabvány szerint mért hatótáv eléri a 615 kilométert. 10 perces töltéssel 300 km-rel nőhet a megtehető távolság, ha minden klappol.

800 voltos akkurendszer jár a nagyobb, 400 voltos a kompakt autóknak. Nem láttam kiállítva a Zeekr X-et, pedig ez egy volumenmodell. A Volvo EX30-cal közös SEA padlólemez (Sustainable Experience Architecture) 400 voltos elektromos rendszert jelent, 230 kilowatton tetőző villámtöltéssel.

Pekingre figyelt az autós világ A kínai diktatúra autóiparának és autópiacának dimenziói felértékelték a birodalom fővárosában tartott autó-kiállítást, ahol idén, életemben először, én is ott lehettem a grandiózus szalonon. Kétségtelenül gigantikus területen rendezik az autókiállítást Pekingben, ha jó számoltam, 17 óriási csarnokban sorakoznak fel az autógyártók és a beszállítók. A modern épületcsoportok űrbázisszerű hatást keltenek bennem és méretük illik Pekinghez. Kerekítve 12 800 négyzetkilométeres területével a kínai főváros a nagyobb, mint Pest megye és Hajdú-Bihar együtt. A város lakossága nagyjából 22 millió fő, hazánk teljes lélekszámának több mint kétszerese. Metróvonalból és gyorsvasútból 30 vonal működik a kínai fővárosban, a mi fogalmaink szerint potom pénzért. Egy jegyért 130 forintot vont le a rendszer a bankkártyás fizetéskor beléptetőkapunál. Mi busszal bumliztunk az expoterületre, közel két órás menetidővel, ami Pekingben nem mondható kiugrónak a város dimenziói és a közúti forgalom nagysága miatt. Ha eljuttok oda az autószalon idején, a legjobb a 15-ös metróvonalat használni a China International Exhibition Centre megállóig vagy a Hualikan megállótól megközelíteni a csarnokokat. Készüljetek fel egy sajátságos vécéélményre is! A piszoárok kulturált használatára kínai és angol nyelvű felirat figyelmezteti a férfiakat, a szellemes felirat szerint egy kis lépés előrefelé neked egy nagy ugrás a civilizációnak (one small step for moving forward one giant leap for civilization) felirat de ez látványosan nem hat a helyiekre. Egyéb szükség esetén a vécépapírt eleve nem a fülkében találjátok, hanem a vécé előterében lehet vételezni. A kabinok legnagyobb része, a turisták által nem látogatott helyeken teljes egésze, az ottani talajba süllyesztett fajansszal működik, az európai stílusú, ráülős árnyékszéket feliratok jelölik.

4432 milliméteres hosszával a Zeekr X egy rengeteg kínai és más eredetű elektromos crossoverrel túltelített kategóriába érkezik.

A tengelytáv 275 centi, a szélesség tükrökkel 2029 mm, az autó magassága 1566 mm. A legerősebb hajtáslánccal 3,7 mp elég 100-ig, ami kiemelkedő menetdinamika. A vezető előtti képernyő képátlója 8,8, az érintőképernyőé 14,6”.

272 vagy 340 lóerő a hátul hajtó modellek csúcsteljesítménye, előbbiben 49, utóbbiban 61 kilowattórás az LPF akkumulátor. A 4×4-es csúcsmodell 496 lóerőt tud a két hajtómotorral. Egységesen 11 kilowattos az AC-töltés, egyenáramról 130-150-230 kilowattos adatot közül a német honlap, ahonnan egyelőre tájékozódni tudtam.

Sportkombi is jöhet

Sportos kombi a Zekr 001 hátsó- vagy összkerékhajtással. Ez is felső kategóriás villanyautó, 4955 milliméteres hosszúsággal, 2999 milliméteres tengelytávval, 21 vagy 22 hüvelykes felnikkel és 272 vagy 544 lóerős maximális teljesítménnyel, ami kilowattban kifejezve kerek szám: 200 illetve 400 kW. Az autó Hátfalán meghatározó a 200 LED-ből komponált fényív.

Videón a Zeekr X

a videó a hirdetés után indul

Elsőre a villanyautók 8,4 százalékos tavalyi részesedése és a kínai prémiummárkák beágyazottsága alapján nem sok esélyt jósolnék a Zeekrnek itthon, de az importőr másképp kalkulál. Szerinte a villanyautós közösségben vannak olyan emberek, akik várják a hazai megjelenést és tisztában vannak a márka autóinak hightech megoldásai, a pusztító egy megawattos csúcsteljesítménnyel, ami 1030 kW, 1400 lóerő.

A vezérképviselet várakozása szerint azoknak lehet érdekes a márka, akiknek a Tesla túl kommersz lett vagy Elon Musk politikai szerepvállalása miatt vált kínossá. A fő ellenfél az XPeng illetve a szintén hightech és elegáns villanyautókban utazó Nio lehet itthon. Sok múlik majd az árazáson, erről azonban sajnos még nincs információnk, mert még arrébb van a piacra lépés ideje.