Beülve ez a hangulat alábbhagy, sőt zuhanórepülésbe kezd. Itt már nyoma sincs a melengető, fával-fémmel borított hivogató svéd otthonosságnak, az EX30 messze került egy begyújtott kandallóval hivogató faház hangulatától. Inkább a közlekedés műtőszobájára hasonlít, ahol algoritmusok, a hatékonyság és a használhatóság, valamint az elképzelt jövő között egyensúlyozó megoldások határozzák meg a teret és az utazást.

Lehet ezt szeretni, elvégre a Tesla egész filozófiát épített fel erre, és vevők milliói értik és értékelik amikor egy autó beltere csak a kormányra és egy képernyőre redukálódik. Kezelőgomb gyakorlatilag nincs, annyira radikális szinten, hogy még a kesztyűtartót is külön virtuális ikonnal tudjuk elektronikusan nyitni a központi képernyőről.

Ez gyakorlatilag digitális ütés a praktikum nyakára, a jó öreg 20-30 évig működő mechanikus pöcök előnyeit órákig tudnám sorolni ezzel a megoldással szemben. Vélhetőleg az volt a koncepció, hogy ezt úgyse használja senki, vagy csak ritkán.

A kezelhetőség máshol is a totális minimalizmus jegyeit mutatja: az első-hátsó ablakemelőt ugyanazzal a két gombbal lehet kezelni, ezek ráadásul megszokást igénylő helyen, a középkonzolon laknak.

A kormány egy felületű nyomógombjait is a szokásosnál nagyobb koncentrációval kell kezelni. Ezek hátránya, hogy nincs külön tapintható felülete a különféle funkcióknak, ezért mindig vizuálisan kell igazolnunk, hogy merre jár a kezünk. Az ilyen pillantásokat pedig nem csípi a vezető figyelmét figyelő rendszer, amit szintén csak a menüben kotorászva lehet kikapcsolni.

Akárcsak a tükröket, a klímát, a zenét, vagyis mindent.

A hely sztárja tehát a 12,3 colos álló formátumó képernyő, amin Google-alapú fedélzeti rendszer fut. Ennek előnye az integráció, saját fiókunkkal belépve gyakorlatilag mindent tud rólunk az autó, a laptopon elindított zenét folytathatjuk a kocsiban, a navigáció pedig könnyed és egyszerű.

Kissé anti-autós vonás a régi műszerfal teljes kigyomlálása. Nincs egy head up display, vagyis szélvédőre vetített pótlék sem, a kormány mögötti szürke terület azt sugallja, hogy ne törődjünk mi a vezetéssel. Mert ez tényleg nem praktikus, furcsa és kényelmetlen egy sebességkorlátozásokkal teletűzdelt, lakott területen mindig oldalra lesni, mennyivel megyünk.

A felhasznált anyagok szó szerint ránk üvöltik a környezettudatosságot (a dekorbetétek közel harmada reciklált vagy megújuló forrásból származik). Ennyire kevés autóról süt, hogy újrahasznosított matériából gyúrták össze, a műszerfalon, ajtókon feltűnő az egyenetlen felületű, préselt fóliasátrakra emlékeztető műanyag. Ezt ellenpontozza a hivogató, puha kárpit, valamint a beltér éke, a hűvös fogású, fém kilincs, ami mind kialakításában, mind megjelenésében méltó a Volvo márkához.

A hangulatot tényleg befolyásolja a beltéri világítás, sötétben a derengő fények feldobják az összképet, több, kifejezetten skandináv tematika választható, egyedileg komponált hanghatásokkal, és a képernyőn megjelenő grafikával. Igen, ma egy közel húszmilliós Volvo műszerfalának egyik érdekessége egy Windows-képernyővédő.

Praktium terén próbálták kihasználni a sík padló előnyeit. Elől bőséges a lábtér, az ülések széles határok között állítható átlagos kényelmet nyújtó darabok.

Középen van egy zárható fiók, két fészek a mobiloknak, valamint a könyöklőben trükkösen előhúzható, eltvarázsolható pohártartók. Ezekre szükség is van, mert a keskeny ajtózsebekbe már üdítős palackok nem igazán férnek el.

A második sor jól megközelíthető, fejtér van bőven, a panorámatető rengeteg fényt enged be, a probléma a szokásos: a magas padló miatt az ülőlap alacsonyra kerül, így nem támasztja a térdeket, és a lábtér is lehetne nagyobb, ebben a méretosztályban vannak szellősebb második sorral szerelt modellek.

Maga a csomagtaró nem épp hatalmas, 318 literes, de a jó hír, hogy a padló alatti rekesz remekül hasznosítható az olyan holmik elnyelésére, amikre nincs minden nap szükségünk, sőt, ha útban lenne a kalaptartó, azt is könnyedén elrejthetjük itt.

A rossz hír viszont az, hogy emiatt a tényleges, azonnal használható csomagtér inkább csak 260 liter környékén mozog, ami egy hajszállal elmarad a Smart #1 által kínált 273 litertől. Bár a formája szerencsésen szögletes, és egy átlagos család heti nagybevásárlását még éppen elnyeli, a sportfelszerelések bepakolása vagy egy hétvégi kiruccanás cuccai már komolyan feszegetik a határokat. Skandináv autó létére síléc alagút sem nyílik az ülések hátlapjában.

A Cupra Born árazása is a Volvo ligájában mozog, cserébe viszont már 385 liternyi teret ad a csomagoknak. első égésű motoros autóként a 4208 mm-es Audi Q2 csomagtere 355-405 literes az első- vagy összkerékhajtástól függően, a 4190 mm-es, elöl hajtó Lexus LBX-é 329-332 literes. Mindkettő némileg övidebb autó.