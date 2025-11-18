Tehát saját családja tulajdonképpen nem rokona, de akkor honnan a DNS? A Stellantis márkacsaládnál akadt frissebb kisautós, kifejezetten elektromos autókra tervezett platform, ez az e-CMP2, amit a Fiat 600e, és a Jeep Avenger EV, valamint a Peugeot e-2008 is megkapott.

Maga a Junior konkrétan 4173 mm hosszú, 1781 mm széles és 1533 mm magas, és így egyszerre próbálja pótolni a Giuliettát és a Mitót a kínálatban. Ebben a méretosztályban a Stellantis-családban van már igazi retró hangulatú kocka, a Fiat Grande Panda, átlagos családi bakancsként ott az Opel Frontera, az Alfa pedig mint mindig a sportosságra, a puha de mégis lendületes, agresszív vonalakra épít.

Konkrét és szembetűnő múltidézis nincs, inkább apró részletekkel adóznak a márka múltja előtt. Ilyen a klasszikus, pajzs alakú hűtőrács, a Scudetto, ami azért rendhagyú lett a maga nemében. Általában egy krómozott keretet kap, tetején pedig ott ül a márka jól ismert logója, kígyóval, szájában emberrel.

Most ezt variálták meg az egész hűtőrács egy hatalmasra nagyított márkajel, de visszafogottabb vásárlók kérhetnek gyönyörű Alfa Romeo feliratot is, ha a hibrid hajtást választják. Rövid túlnyúlások, gigantikus kerékméret, szigorú 3×3 osztásban felvillanó LED-lámpák, a morcosság netovábbja a Junior ebben a méretben, ha még inkább haragos, az már komikus lenne, de szerencsére az olasz gyár tervezői most is tudták mi az elég.

Igaz, a hatást a Veloce felszereltség srófolja maximumra: ezek a modellek 25 mm-rel alacsonyabban ülnek, így az egész gép kiállása mokányabb, a 20 colos kerekek pedig tényleg extrémek ilyen méretben, oldalfal gyakorlatilag alig van a gumikon. A felnik szintén merészek, szinte alig van bennük “anyag”, a négy küllő mögött teljes pompájában villan meg a négydugattyús, vörös Brembo féknyereg.

Az oldalnézetet lágy, de határozott domborítások uralják, a tető pedig lehet a karosszériától eltérő fekete színű. Sajnos a tesztautó csupa fekete volt, így sok kontrasztot adó apróság rejtve maradt, természetesen az autóhoz inkább passzol a glória piros, vagy akár a szürke Arese.

Az Alfa Romeo 147/156 nyomdokain haladva itt is rejtett a hátsó ajtó kilincse, ami jót tesz a megjelenésnek, de kevésbé praktikus. Ma már egy ilyen kategóriájú autó is annyira magas, hogy a gyerekek egyszerűen nem érik el ezt a kilincset.

Végül a far is kapott némi történelem-leckét: a meredekre csapott csomagtérfedél szép olasz neve, coda tronca, (zömök far), amely a hasonló kialakítású Giulia TZ legendája előtt tiszteleg.

Apró, de jellegzetes Alfa-részlet, hogy a Junior az első olyan modell, amelyen megszűnt a hagyományos, oldalra tolt első rendszámtábla: a jogszabályi változások miatt immár középre került az azonosító, nincs trükközés.

Összességében tényleg sportos, és hozza a kötelező elemeket, de talán túlzottan is beáll a sorba. A múlt Alfáin végig nézve mindegyik hozott valami egyedi, talán akár megosztó formai trükköt, feltűnő részletet, elég csak a szupersportautók laza karikatúrájának is beillő Mitóra gondolni, de a szomorú tekintetű 166-os is olyan, amiről sokáig vitatkoztak a rajongók.

Régebben trenden kívül álltak ezek az olasz autók, azonnal felismerhető, markáns karosszériával tűntek ki, a Junior pedig nem akar ennyire lázadó lenni.