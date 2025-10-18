Manapság már sokféle villanyautó kapható, a legolcsóbb, egyszerű kivitelű Dacia Springtől a hétköznapi szabadidő-autón át, amilyen mondjuk a Ford Explorer, az olyan hiperautóig, mint a Rimac Nevera. Ugyanakkor igen kevés akad, amelynek elsőszámű tervezési iránya a vezetési élmény. Töltés. hatótáv, fogyasztás, ezek jellemzőbbek.

Itt van azonban az Alpine A290, amely egyértelműen az autózás szerelmeseinek készült, a kiváló vezethetőség mellé retro stílusjegyeket és prémium belsőt társítva. Ám az árcédulája is ehhez igazodik.

A 2024-ben piacra került különlegesség egy ideje már rendelhető idehaza, és mostanra az első autók is megérkeztek, amelyekkel az egyetlen hazai márkakereskedő, a CarNet rendezvényén csapattunk egy kicsit.

Külső Az Alpine A290 formája azonnal mosolyt csal az ember arcára: apró, karakteres gép, amelyben a francia dizájnérzék és a sportos múlt emlékei keverednek. A karosszéria arányai, fő vonalai megmutatják a Renault 5-tel közös alapokat, de minden részlete határozottabb, szélesebb és dinamikusabb. 3,99 méter hosszú, 1,82 méter széles és 1,52 méter magas, elöl-hátul szélesebbek a nyomtávjai és hosszabb a tengelytávja. Igazi hot hatch. Masszív kiállású gép, olyan mint egy nagyra nőtt játékautó, amelyet szétfeszít a teljesítmény. Az X-motívumos fényszórók egyszerre utalnak az Alpine ralis örökségére és adnak különleges karaktert a frontrésznek. A domború -hátul az R5-höz képest kiszélesített – sárvédők, a hangsúlyos küszöbök és a hópehelymintás alsó hűtőrács a márkanévhez illően az alpesi hangulatot idézik meg. A 19 colos, látványos felnik többféle stílusban választhatók, és a francia trikolor is finoman visszaköszön a karosszérián. Az A290 az ikonikus Alpine kék mellett elérhető fekete, gyöngyházfehér és matt szürke árnyalatban is. A Brembo 4 dugattyús féknyergek Racing Red vagy Alpine Blue színben választhatók, de talán fontosabb, hogy ugyanazok, mint az A110-ben. Szóval fognak rendesen. 35 fotó

Belső Hiába kisautó, az utastérben érezni, hogy a tervezők igyekztek prémium hangulatot kialakítani. A kabinbelső sportos és modern, a részletek a vezetőt helyezik a középpontba. Néhány elemet leszámítva az anyaghasználat minőségi: puha, két tónusú borítások, finom varrások és sportos textúrák adják az alapot. Nagyon tetszett a domború mintás tetőkárpit. Az általunk próbált GTS felszereltségnél az ülések nappabőr borítása fokozza a luxust, kialakításukban a klasszikus sportülések formáját idézik. Oldaltartásuk egészen jó. A térkínálat intim, elöl még kényelmes – a hátsó ülések inkább gyerekeknek vagy rövidebb utakra valók. Másodlagos a praktikum, nincs pohártartó, kevés a pakolóhely, de ez az autó nem a kényelmet, hanem az élményt szolgálja. Vaskos és kissé túlformázott a kormány, szokni kell a használatát, én nehezen találtam a jó fogást rajta. Forma–1 ihletésű alumíniumgombokat kapott, köztük az egyik (OV) az úgynevezett Overtake módot aktiválja, amellyel rövid ideig extra teljesítmény szabadítható fel. A bal oldalon található az Recharge vezérlő a regeneratív fékezés szintjének állítására, a jobb oldalon pedig a vezetési módok kapcsolója. A műszerfal két kijelzője – a 10,3 colos digitális műszeregység és a 10,1 colos -vezető felé fordított – központi érintőképernyő – modernné teszi a belsőt. A grafika éles, a menürendszer bőséges, néha talán túl is (pl a kormányszöget minek látjuk?), de jól illeszkedik a futurisztikus stílushoz. Szerencsére a klíma vezérlése hagyományos gombokkal történik. A középkonzol formavilága az A110-et idézi: az R-N-D nyomógombos váltóvezérléssel.

Technika Az Alpine A290 a Renault 5 elektromos alapjaira épül, de annál sportosabb hangolású és erősebb. A hajtást állandó mágneses szinkronmotor biztosítja, amely két teljesítményszinttel érhető el: 180 és 218 lóerős változatban. A nyomaték 285, illetve 300 Nm. Mindez elég, de nem sok. Az alumínium segédkeret és a kis méretű elektromotor révén az A290 1479 kg-os tömegével az egyik legkönnyebb a kategóriájában. Az erősebb motorral 6,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a gyengébb 7,4 másodperc alatt, a végsebességük 170, illetve 160 km/óra. 52 kWh-s lítiumion akkumulátor – mint teherviselő elem – lapul a modell padlójában, amely 11 kW-os váltóáramú és 100 kW-os villámtöltéssel tölthető. A hatótáv reális használat mellett 250–300 kilométer, lehet. A több lengőkaros hátsó felfüggesztés és a Brembo fékrendszer (elöl 320, hátul 280 mm-es tárcsákkal) gondoskodik arról, hogy a kis méret ellenére komoly sportautós érzést adjon. Mechanikus sperrdiffi helyett elektronikus rendszer osztja el a nyomatékot a kerekek között.

Vezetés Igen rövid ismerkedést tartottunk az A290-nel a Driving Camp pályáin, így mélyreható következtetést nehéz levonni, inkább csak az első benyomásokat. Ülése nem engedhető nagyon mélyre, de oldaltartásával megadja a sportos hangulatot. A négy vezetési mód (Save, Normal, Sport, Personal) közül azonnal a sportot választom, ilyenkor az autó élesebben reagál a gázra, csökken a kormányrásegítés, a fékenergia-visszatöltés csökken, és a digitális műszerek grafikája is módosul. Nagyon könnyedén gyorsul, de nem érezni különösebben erősnek. Sőt viszonylag hamar elveszi a maximális erőt padlógázas gyorsulásnál és marad a kisimított görbe. Jól jött ezért a pálya hátsó egyenesében az OV megnyomása, amikor visszakapjuk a plusz teljesítményt, még inkább meglódítva az autót. Nem lepődnék meg, ha néhány év múlva egy erősebb variáns is megjelenne a modellből, mert minden más részlete készen áll ehhez. Karosszériája nagyon merev, a futómű kellően feszes, de nem kényelmetlen, legalábbis, amennyire ez zárt pályán megállapítható. A kerekek tapadása meglepően nagy, igen komoly kanyarsebességet lehet hozni vele. Játékos autó. Tud alulkormányozott fordulni, de a nyomatékvektoros szabályozás, hamar rendbe teszi a kigyorsítást, ugyanakkor kanyarbemeneten a hátulja mozoghat játékosan. Kormánya lehetne direktebb, de a visszajelzések precízek. Ami azonban igazán meglepett, a fékek teljesítménye, semmi villanyautós nyúlósság, hanem jó pedálérzet és kiváló lassulás jellemzi. Jól dolgoznak az elöl 320, hátul 288 milliméteres féktárcsák. Összességében egy agilis, de stabil elektromos kisautó, amely a városi forgalomban valószínűleg) és kanyargós hegyi utakon is otthonosan mozog. A pályán nagyon agresszíven vezethető, amelyre játékos szitálással reagál.

Költségek Ötféle kivitelben választható jelenleg az Alpine A290, a kétféle motorteljesítményhez kétféle felszereltség társítható. A GT néven futó 180 lóerős alapmodell ára 16 499 000 forint, a következő lépcső 17 999 000 ezt elérhetjük a jobb felszereltséggel (Premium) vagy a nagyobb motorteljesítménnyel (Performance). A csúcsmodell, a GTS 18 999 000 forintba kerül. Választható ugyanakkor a bevezetés kapcsán, a limitált Prémiere Edition 19 499 000-os áron. Itt lehet böngészni az árlistát. Sosem olcsó a különlegesség, és az Alpine sem az. Legnagyobb gyengéje az unokatestvére a Renault R5, hiszen az is kiváló villanyautó, hozva a retro hangulatot, a vagányságot az agilitást. Ezt fejeli meg az A290 egyedi külsővel, prémium belsővel, jobb dinamikával és izgalmasabb vezethetőséggel, no meg az Alpinehoz tartozó verseny-történelemmel. Két irányból kereshetünk konkurenseket az Alpine A290 felé, egyediség illetve teljesítmény oldaláról. Olyan, amelyikben ez a kettő egyben meglenne, jelenleg nem kapható Versenytársai, mint az Abarth 500e vagy a MINI Cooper SE, közel hasonló árszinten mozognak, de az Alpine egyedibb hangulatot és komolyabb dinamizmust kínál. Alpine A290 és vetélytársai – Listaár, forint MINI Cooper E Essential Trim (218 LE, 49,2 kWh) 13 300 000 Renault 5 Techno EV52 (150 LE, 52 kWh) 13 299 000 Abarth 500E (155 LE, 37,8 kWh) 16 990 000 Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce (280 LE, 54 kWh ) 18 999 000 Alpine A290 GT (180 LE, 52 kWh) 16 499 000 Alpine A290 GT Performance (220 LE, 52 kWh) 17 999 000