Kedves figyelmesség az ajtónyitáskor előzetes időzítés nélkül induló fűtés, így mire a töltőkábelt feltekerted, összekoszoltad vele a ruhádat és megtöltötted vele a csomagtér jó részét, az utastér barátságos hőmérséklettel vár. Kár, hogy a fűtés menet közben nem ennyire meggyőző, 22 fokra állítva az autót nem fűtött elég lelkesen.

Kellemetlenül magasan kell ülni, ami fájó törés az első két újkori MINI-ben még csodásan mélyre engedhető vezetőüléssel. Mivel az akkumulátoron ülünk, az üléspozíció itt is romlik, mint az i5 miatt megemelt többi új 5-ös BMW-ben. 190 centivel a fejem a tetőkárpithoz ér.

Telitalálat a kapcsolósor és a motorindító billentyű, amivel üzembe helyezhető az autó. Sajnos a kormánykerék túl vastag, komolyan nem értem, hogyan passzol össze ez a kormánykarima a nagyrészt női célcsoporttal, ha az én kezemnek is vastag.

Érdemes saját felhasználói profilt beállítani, különben az autó egy vadidegen ember ülés- és rádiópreferenciájával sokkol minden indításkor, ráadásul a szélvédőre vetített kijelző beállítását is felülírja.

Nagy kár, hogy a MINI Cooper SE akkor sem a legutoljára használt profilt és beállításokat veszi alapértelmezésnek, ha előtte 10/10-szer ugyanaz az ember vezette az autót. A HUD (head-up display) plexilapra vetít. Ez az egyszerűbb megoldás, amit a meredek szélvédő kényszerít ki, mert nem kompatibilis a műszerfalból vetített képpel. A fejmagasságú kijelző így is értékes segítség, örömmel használtuk, azért is, mert a Waze vagy a Google-navigáció nyilait is megjeleníti, nem csak a gyárit.

Rosszul jön egy városi autóban a pocsék kilátás, részben a szélvédőoszlopok lógnak erősen a látótérbe, de oldalirányba is korlátozott a kitekintés.

Hagyomány a márkánál az előrehúzott tető, de ez a formai alapelem városban sokat ront a fentről függesztett jelzőlámpák leolvasásán, a tető eltakarja a lámpát. A tesztautó üvegteteje megoldja ezt a gondot, hasznos extra, pedig nem is nyitható.

Mindenben hozza a hajtáslánc a jól megcsinált villanyautók rezgésmentes, csendes, kulturált működését.

Nincsenek sivító zajok, nincs idegtépő pszichedelikus menethangpótlék. A szél- és a kerékzaj tompítása alapos munka, főleg a szélzúgás elnyomása lehetett kihívás, mert a dizájnokból igen meredek szélvédő nem könnyíti meg a dolgot.

A tengelyek közé épített akku, a kis tengelytáv és a nagy tömeg eredőjeként a MINI Cooper SE zavaró lengésekbe képes jönni kereszthullámosra strapált felületű autóúton, autópályán. Az állandó fel-le mozgásból az autó nem tud megnyugodni, egymás utám sorjázó úthibákon kellemetlen lengéseket produkál, a bólogatás megkeseríti vele az életet például az M0 déli szakaszán a 4-es úttól az M2 felé tartva.

Majdnem teljes töltésnél üzemmódváltással 15 kilométeres többletet írt ki a számítógép, 262-ről 277 km-re nőtt a hatótáv, amikor Core-ból a legtakarékosabb Greenre váltottam. A WLTP szerint 400 km-es távból télen úgy 260-330 km valósult meg, melegebb időben ez jóval több is lehet.

Rengeteg üzemmód van, kicsit sok is a jóból, mert a kijelző hátlapján és hangulatvilágítás színének megváltozásán kívül nehéz közöttük érdemi különbségeket felfedezni. A takarékos, a normál és a sportos bőven megjárná, utóbbi kapcsolását egy laza kurjantással nyugtázza az autó. Yeah, nagy menés lesz!

És tényleg. Azonnali löketekben kapjuk a motorerőt, 330 Nm-rel szinte repül a tesztelt elektromos MINI Cooper.

Sok feladata van a kipörgésgátlásnak, a csúszós utakon volt is dolga a nyomaték visszanyesésével, amit érzékletesen, finoman intéz. Pillanatok alatt megvan a 170-es végsebesség, óra szerint 172 km/óra volt, innen a gázadást nem követte további gyorsulás.

Direkt kormányzásával a MINI Cooper SE nagyon vagány kisautó. A gokartnak hívott sportmód nevével sulykolt „gokartos vezethetőség” nyilván nem tud igaz lenni, mert semmilyen szériaautó, az Ariel Atom sem adja azt, amit egy gokart, de a MINI Cooper elektoros hajtással is a legjobb kiskocsik egyike, ha nincs utasod, aki kellemetlen kérdésekkel és aggodalmával zaklat, van viszont egy kanyargós út, ahol nagyot akarsz autózni.

A Cooper SE a feszes rugózás ellenére sem pattog el az ívről az úthibákon, az üzemmódhoz igazodó kormányerők mindig jók, az autó kezes, él a fara és az akkuval mélyre vitt súlypont bombabiztos útfekvést ad. Az üzemmódokkal együtt változó mesterséges hangok a menüből kikapcsolhatók.

Jobb fent egy banáníven látható a hozzávetőleges akkutöltöttség, alatta a hatótáv km-ben, amit menet közben megbízhatóan kalkulál az autó, nincsenek aggasztó zuhanások városból kiérve, Budapesten belül pláne nem.

Sajnos nem látszik egyszerre a töltöttség százalékban és a megtehető távolság, mindenesetre nagyjából 15 km-es maradék hatótávnál a villanymotor teljesítményét nagyon visszacsavarja a rendszer. Sajnos ez a teljes padlógázra is vonatkozik, teknősbéka üzemmódban pánikszerű gázadásra sem gyorsul jobban az autó.

Az összes eddig kipróbált villanyautó ezt csinálja, de miért kell a vezetőt ilyen durván felülbírálni? Ha pontosan tudom, hogy innen 1,6 kilométerre tölteni fogom az autót, inkább legyen a bázisra érve 7 helyett 1 kilométer a maradék hatótáv, de ne vegyék el a motorerőt. Mert kellhet. Szokatlan az a fölényes magabiztosság, amivel a villanyautók tervezői felülbírálják a vásárlót, akinek a pénzéből élnek.

Elfogadható a rugózási kényelem, de a sprőd hangolású futómű feszesen fogadja az úthibákat. A háromajtós MINI is komoly autóként, jól tompított futóműzajokkal gurul át az aszfaltsebeken, mint a jóval nagyobb kocsik, igaz, a felnimérete és a tömege is a nagyobb autókat idézi, akárcsak a kiskategóriában nagyon ritka független hátsó felfüggesztés.

BMW-színvonalon működnek itt is az önvezető funkciók, nem tolakodóak. A kormánykeréken lévő kapcsolóval azonnal aktiválható az engedélyezett fokú önvezetés a sebesség adaptív tempomatos tartásával és a rátermetten kormányzó sávban tartóval.

Green üzemben különösen érdemes a sebességtartót használni, mert nagyobb sebességnél túlzott a gázpedál ellenállása, ha haladnál is.

Nem mindig volt meggyőző az automatikus rekuperáció, amely sok paramétertől függően gázelvételkor hagyja gurulni az autót vagy akár állóra fékez másik autó mögött haladva. Hiányzik a volánról a fül a visszatöltés gyors állításához, tetszett viszont az újabb MINI-kben lévő pánt az alsó kormányküllő helyett, ami egyedi vonás és esztétikus is.

Akkor is megszakad a töltési folyamat, ha a vezetőé helyett direkt az utas oldali ajtót nyitod ki az ottfelejtett belépőkártya előhalászásához. A jobb első ajtó nyitása nem arra utal, hogy elindulnál, mégis újra kell indítanod a töltést. Ha ezt nem tudtad, akkor a 21 százalékon megrekedt autóval kereshetsz villámtöltőt, ha messzebbre mennél.

Ha navigációs célként villámtöltőt adsz meg, okosan, automatikusan indul az akku előkondicionálása az egyenáramú töltéshez.

Decemberi hidegben az akku átmelegedéséhez túl rövid útszakasz után is az 58-60 kilowattos sávban indult a töltés, ami felment a 67-70 kilowatt közé, majd 78-80,5 kilowattórát írt ki a töltőoszlop a töltési teljesítmény felfutásakor. A gyári maximum 95 kW, a 60-80 nagy hidegben simán elfogadható egy eredendően városi autótól.