Nemrég a jó sors San Franciscóba vetett az Audi E-tron világpremierjére és ha már eljutottam Kaliforniába, nem hagyhattam ki Los Angelesben a híres-nevezetes Petersen Autómúzeumot. Az Angyalok Városa, pláne az 1980-as évek második felében, joggal hatott ijesztően a Guns n’ Roses tagjaira, akiket a Welcome to the jungle című klasszikus megírására ihletett, de én rokonlátogatásra érkeztem, így puhán landoltam.

Ez tényleg az amerikai álom

Robert Einart Petersen és felesége alapította az autós múzeumot, amely 1994 óta látogatható. A második világháború utáni fellélegzéssel, a gazdaság bővülésével és a katonák hazatérésével Kaliforniában megugrott az igény a nagy teljesítményű, egyedi autók iránt. A légierőtől leszerelő Petersen, aki fotós is volt, hamar felismerte a hot rodok népszerűségét és megalapította a Hot Rod Magazine-t. Kezdetben motorbicikliről árulta az eredetileg nyolcoldalas lapot, amelynek sikeréből komoly kiadóvállalat nőtt ki. A mindkét fiát repülőgép-balesetben elveszítő, 2007-ben elhunyt vállalkozó a magazinkiadással termelt dollárszázmilliókból hozta létre a múzeumot. Öt évvel ezelőtt 3,3 milliárd forintért gazdát cserélő, ma tehát jóval többet érő villáját itt találjátok.

Jól indul: ez az E30-as BMW M3 fogadott a múzeum parkolójában

Első világháború előtti modellek, hotrodok, izomautók, motorkerékpárok, verseny- és sportkocsik szerepelnek a kollekcióban, valamint, a helyi moziipar hatására, filmszereplő autók. A kincstár autóinak mindig csak egy része látható a kiállítótérben.