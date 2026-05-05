Egy kisrepülő pilótája olyan útvonalat repült a napokban, amelyből a térképen egy jól kivehető felirat rajzolódott ki. Most az is kiderült, kinek és mit üzent vele – írja az egyik repüléssel foglalkozó közösségi oldal.

A Budaörsről felszálló, HA-NTD lajstromjelű repülőgép pilótája a Velencei-tó közelében, Sukorónál kezdte meg a „rajzolást”. Innen indult a nagy ívű manőversor, amelynek során a gép útvonala betűkké állt össze: a felirat első karakterét, a G betűt még Sukoró térségében formálta meg, a légi üzenet pedig Érd környékén ért véget.

A háttérben nem reklámfogás, nem műszaki teszt és nem is véletlen útvonal állt, hanem egy cukiság. Mint kiderült, egy hazánkban tanuló, török nemzetiségű pilótanövendék utolsó budapesti felszállásakor lepte meg feleségét.

A levegőbe rajzolt szó a Gunes, pontosabban török írásmóddal Güneş volt. Jelentése: Nap, illetve napsugár. A gesztus pedig attól lett igazán megható, hogy a pár születendő kislánya is ezt a nevet kapja majd.

A pilóták világában nem ismeretlenek az úgynevezett skywritinghoz vagy flight drawinghoz hasonló légi rajzok, amikor egy repülőgép útvonala valamilyen formát, szimbólumot vagy feliratot ad ki a radarképen. Ehhez nemcsak pontos tervezés, hanem fegyelmezett repülés is kell, hiszen a végeredmény csak utólag, térképen nézve áll össze igazán.

Az alábbi is pont ilyen volt, csak kevésbé cuki: