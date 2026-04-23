Nem éppen a humor csúcsa, de, főleg a fiatalabbak körében, „ősi hagyomány” férfi nemi szervet – a műfajban bevett nevén pöcsöt – rajzolni ide-oda-amoda: füzetre, iskolapadra, falra, utcai műtárgyra. Rossz esetben vandalizmus, jó esetben pusztán ártalmatlan csíny, ám ha innováció és igazi bevállalósság is párosul a megvalósításhoz, még hírt is érdemelhet.

Ezúttal ilyenről van szó, ugyanis a finn Iltalehti tudósítása szerint az ország légierejének tartalékos vadászrepülő kadétjai egyenesen az égre rajzoltak falloszt, nem is egyet.

Az eset a múlt hét elején, egy kiképzésen történt, a közép-finnországi Tikkakoskiból Grob 115-ös trénerrepülőkkel (nyitóképünkön a brit királyi légierő, az RAF ugyanilyen típusú gépe) felszálló pilótajelölteknek a pontos irányváltoztatásokat, kanyarokat kellett gyakorolniuk, ami kiváló alkalmat adott a mókára: négy repülési útvonal is az ismerős kontúrt adta ki a radarképeken.

A repülésirányítók minden bizonnyal jót mosolyogtak ezen, de a parancsnokok már kevésbé – a légierő azt kommunikálta, hogy a repülők végig a gyakorlásra kijelölt területen maradtak, nem jelentettek veszélyt a polgári légi közlekedésre, ám a vicces kedvű tartalékostiszt-jelöltekre így is fegyelmi eljárás vár.