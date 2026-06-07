Egy Volánbusz éppen a Kossuth Ferenc utcában haladt a Pest vármegyei településen, amikor egy utas jelezte, hogy le akar szállni. A vezető közölte vele, hogy csak a kijelölt megállóhelyen állhat meg. Ezt a kérést sem biztonsági, sem közlekedési okokból amúgy sem tudta volna teljesíteni. Az utas ekkor agresszívvá vált, majd a helyzet tettlegességig fajult: a férfi őrjöngve ütni kezdte a buszvezetőt.

Az esemény idején éppen a busz mögött haladt a kocsijával a Ceglédi Őrszem Egyesület alapító, elnökségi tagja, Ujvári Gábor, aki azonnal megállt, majd a buszvezető segítségére sietett, és értesítette a rendőrséget. A járőrök a bejelentést követően szinte azonnal, egy percen belül a helyszínre érkeztek és átvették az intézkedést.

“Ez az eset is megmutatja, mennyire fontos kiállni azok mellett, akik nyugodtan, biztonságban szeretnének élni, dolgozni és közlekedni, és szeretnék elkerülni a felesleges konfliktusokat” – olvasható az egyesület közösségi oldalán.

Az őrjöngő utas várhatóan büntetőeljárással nézhet szembe, mivel a buszsofőr közfeladatot ellátó személynek minősül, így a vele szembeni erőszak vagy fenyegetés súlyosabban büntetendő, mint egy hétköznapi tettlegesség. A Büntető Törvénykönyv külön védi az ilyen munkát végzőket, mert tevékenységük közérdeket szolgál.

A jogszabály szerint 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható az, aki buszsofőrre támad, a büntetés mértéke pedig attól függ, hogy az elkövető okozott‑e sérülést, és ha igen, milyen súlyosat.