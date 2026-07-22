Főszereplőnk egy olyan autó, amit sokan elfogadnának a magyar pacon. Egy 2009-es BMW 325d Cabrio, ami több mint 435 ezer kilométer után is meglepően jó állapotban van, és kevés műszaki hibát mutat. Tulajdonosa, az 52 éves Lot 2017 óta használja a hathengeres dízelt. – írja az Auto Week.

A holland állapotfelmérés során a BMW motorja és sebességváltója is viszonylag jó értékelést kapott. Bár több kisebb hibát is találtak, a szakember összességében masszívnak és megbízhatónak nevezte a 3,0 literes dízelmotort, különösen az autó rendkívül magas futásteljesítményét figyelembe véve.

A BMW története jelenlegi tulajdonosánál mégis véget ér, az autó használatát egyre inkább a magas költségek és a dízeljárművekre vonatkozó korlátozások nehezítik meg.

Lotnak jelenleg évente csaknem 2800 euró, átszámítva nagyjából 1,1 millió forint gépjárműadót kell fizetnie az autó után. Emellett az idősebb dízellel számos városi környezetvédelmi zónába már nem hajthat be.

Az eset jól mutatja, hogy Hollandiában milyen erős nyomás nehezedik a régebbi dízelautók tulajdonosaira. Hiába működik kifogástalanul a motor, ha a jármű fenntartása egyre drágább, használhatósága pedig folyamatosan szűkül.

Elektromost vesz helyette

A tulajdonos ezért már meg is rendelte a BMW utódját: egy elektromos Mini Countrymanre vált. Régi meggyőződésétől azonban nem szakadt el teljesen.

„Apám mindig azt mondta, hogy egy dízel elpusztíthatatlan” – idézte fel Lot.

Műszaki szempontból ez a BMW valóban alátámasztja az állítást. A tartós motor azonban keveset ér, ha a behajtási korlátozások és a magas adók miatt az autó a mindennapokban egyre nehezebben használható.

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Gyorsan változik az autópiac

A régi BMW lecserélése egy szélesebb piaci átalakulásba is illeszkedik. A német autóipari szövetség, a VDA adatai szerint 2024-ben világszerte mintegy 17 millió részben vagy teljesen elektromos hajtású személyautót helyeztek forgalomba. Ebbe az akkumulátoros elektromos autók, a konnektoros hibridek és az üzemanyagcellás modellek is beletartoztak.

Ez 29 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest, így már a világszerte eladott új autók több mint ötöde tartozott valamelyik elektrifikált kategóriába. Az idősebb dízelekre tehát nemcsak a környezetvédelmi zónák és a magas adók gyakorolnak nyomást. Az autópiac egésze is egyre erőteljesebben fordul az elektromos hajtás felé, emiatt még a műszakilag tartós belső égésű motoros modellek is gyorsabban veszíthetnek gyakorlati használhatóságukból.