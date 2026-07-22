Franciaország északnyugati részén, Potigny településén nemrég egyedülálló útfelújítási projekt kezdődött. A TF1 beszámolója szerint egy útszakaszba fésűkagylók héját keverik, de nem kis mennyiségben, hanem nagyüzemben.

A dolog úgy néz ki, hogy az állat maradványát porrá zúzzák, majd homokkal és cementtel keverik. Ebből az elegyből készül az útalap, melyre aztán az aszfalt kerül. A lépés érthető: a kagylóhéj kalcium-karbonátban gazdag, és épp ez az anyag van a cementben is. Ha a mesterséges kötőanyag részben vagy teljesen kiváltható természetes alternatívával, miért is ne tennénk meg? Ez az útfelújítási projekt erre fog majd választ adni, miközben összességében az építkezés karbonlábnyoma is kisebb lesz.

Fura kísérlet: állatmaradványokat kevernek az útba 1

A kagylót egyébként a relatíve közeli tengerpartról, 80 kilométerről szerzik, a halászoknak ez csak szemét lenne. Jelenleg éves szinten 2000 tonna kagylóhéjat képes feldolgozni az útépítés közelében egy erre szakosodott gyár, akik 0,3 mm-es darabokra őrlik az anyagot. Alapanyag egyébként lenne bőven, tekintve, hogy csak a franciák évi 150 ezer tonna kagylót fogyasztanak el.

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