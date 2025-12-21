A nagyjából 22 milliós lakosságú Peking közlekedése érthető módon több fokkal komplexebb, mint Budapesté. A városban közel 1200 km gyorsforgalmi út van, valamint hat körgyűrű – ezek nélkül megbénulna egyes területek közlekedése, így nemigen fér bele még részleges lezárások sem.

Az igénybevétel persze itt is amortizálja az infrastruktúrát, így időnként azért mégis szükség van felújításokra, javításokra. Ez történt december elején a negyedik körgyűrűn is, a városközponttól számítva kb. 8 kilométeres sugárban futó úton. Itt egy 2,4 kilométeres szakaszt kellett megcsinálni, melyhez nyolcezer tonna új aszfaltra is szükség volt.

Egy ilyen munka valószínűleg a világ legtöbb országában napokig, ha nem hetekig tartana. Kínában azonban nem szórakoztak, és

6 óra alatt, éjszaka megcsinálták az egészet, azaz négy sávot.

Ahogy az az alábbi videón is látható, így is sűrű volt a forgalom, így bele sem merünk gondolni, mi lett volna, ha nappal állnak neki a munkának.

Kína már korábban is bizonyította, hogy jól megy nekik az aszfaltozás, de arra is akadt példa, hogy az elvégzett munka nem mindig minőségi: