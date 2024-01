Az utak minőségének gyatraságáról valószínűleg egyetlen magyar sofőrnek sem kell előadást tartanunk, mindenkinek vannak első kézből tapasztalatai erről. Olyat azonban aligha látott bárki is, mint amit Kínában rögzítettek. A felvétel pontos készítésének helye és ideje nem ismert, csak az, hogy pár hónapja vették fel valahol vidéken, és fel-felkapják a közösségi oldalak időnként, ami nem csoda.

Elsőre talán nem is értjük, mit látunk. A látvány olyan, mintha pattanások nőnének az aszfalt alól, és lényegében nem is áll messze a magyarázat ettől. Az út feltöredezése kvarckristályoknak, illetve egyéb ásványoknak köszönhető, melyek keményebbek, mint a több centi vastagon lefektetett felső réteg.

De hogy kerültek oda az ásványok? A válasz a rossz, hanyag kivitelezésben rejlik, melynek nyomai több nagyberuházáson is tetten érhetőek voltak az ázsiai nagyhatalomban az elmúlt években. Jelen esetben az út alól egyszerűen hiányzott a stabil alap, az arrafelé jellemző heves esőzések és áradások elmosták a meglévő földréteget, így maradtak a kemény kristályok. Erre ráesett az aszfaltcsík, melyet átlyuggattak a sziklák.

Kínában az ilyen kivitelezési problémák külön nevet is kaptak. Angol nyelven tofu-dreg projekteknek hívják ezeket, azért, mert a végeredmény kb. olyan stabil és masszív, mint a tofu (ami értelemszerűen nem erről híres). Utak mellett hidak és épületek is megkaphatják ezt a nem túl hízelgő besorolást, melyekre mindig valamilyen természeti katasztrófa után derül ki. Az egyik leghíresebb ilyen eset 2008-ban történt, amikor Szecsuán tartományban frissen épült iskolák dőltek le kártyavárként egy földrengés után. Több ilyen projektnél fény szokott derülni arra is, hogy eredetileg rászánták a pénzt a korrekt kivitelezésre, azonban az összegek valaki(k) zsebében időközben eltűnnek.