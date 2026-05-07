Ami első pillantásra úgy fest, mintha valaki egy vastag, fekete filccel felskiccelte volna egy papírlapra, az a valóságban egy hús-vér autó!

Képregényes dimenzióugrás a franciáktól

A titok nyitja, hogy egy művészi koncepcióval van dolgunk. A Renault a kortárs művészt, Joshua Videst kérte fel, hogy nyugodtan élje ki a kreativitását az aktuális, tisztán elektromos hajtású Twingón. Vides kézjegye ma már jól ismert: zseniális érzékkel alakítja át az autókat vizuálisan kétdimenziós alkotásokká, a klasszikus ceruzarajzok, képregények és rajzfilmek letisztult stílusából merítve. Jelentjük, a bravúr a Twingo esetében is hibátlanul sikerült.

A zsenialitás az egyszerűségben rejlik

Az eszköztár ránézésre pofonegyszerűnek tűnik: mindössze fekete és fehér színek operálnak a lemezeken. De pontosan ebben rejlik a trükk. A vonalvezetéssel olyan tökéletes optikai illúziót teremt, amely miatt a jármű tényleg egy térbe emelt, kétdimenziós vázlatnak hat. A formaterv olyan mesterien olvad egybe, hogy még a térből kiálló, funkcionális alkatrészek – mint például a fényszórók búrája vagy az ajtókilincsek – is vizuálisan szinte észrevétlenül simulnak bele a karosszéria összképébe.

Videsnek mindössze három napjába telt elkészíteni ezt az egyedi dizájnt. Van viszont egy apró bökkenő a mindennapi használat szempontjából: az autót vezetni már lehetetlen. A tökéletes, megszakítások nélküli optikai illúzió oltárán ugyanis az utastér összes ablaküvegét is be kellett festeni.

Itt lehet megnézni élőben

Aki kora nyáron a francia fővárosban jár, saját szemével is megcsodálhatja a nem mindennapi műalkotást. A „felskiccelt” villany-Twingót egészen 2026. június 9-ig állítják ki a Renault Champs-Élysées-n található párizsi márkaüzletében (Flagship Store).