2025-ben esett az eső és nedvesek voltak az utak, amikor a Vezess újságírói a korai órákban kiértek vasárnap a Hungaroringre a Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén. Az égi vízcsapokat azonban hamar elzárták, így a Forma-3-as és Forma-2-es főfutamok részzvevői felszárították a versenypályát az F1-esek akciója előtt. Idén azonban megvan minden esély arra, hogy változó körülmények között rendezzék a Forma-1-es futamot, erre utalnak a friss időjárás-jelentések.

Pénteken a hungaroringi mércével nézve relatíve hűvös időben kezdődhetnek a szabadedzések, a napi csúcs 25 Celsius-fok körül alakulhat, a napsütés mellett gomolyfelhőkkel, és élénk, erős széllökésekkel. Utóbbiak megnehezíthetik majd a csapatok és pilóták dolgát az autók beállításainál. Szombatra kicsit már melegszik a levegő, a több napsütés 28 fokra tornázhatja fel a hőmérsékletet, a szél pedig enyhébb lesz.

A melegedés nem áll meg vasárnap sem, 30 fokra is lehet számítani. Az eső esélye azonban megugrik erre a napra, ráadásul a jelenlegi előrejelzések szerint épp a délután rajtoló futam környékére érkezhetnek záporok.

Utoljára egyébként 2021-ben láthatott a közönség vizes pályás Magyar Nagydíjat, az a futam felejthetetlenül alakult a rajt utáni tömegbalesettel, aztán az egyautós rajttal és egy új győztessel: