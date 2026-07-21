1985 ősze és 1986 nyara között rekordidő, nyolc hónap alatt épült fel Magyarország Forma-1-es versenypályája, a Hungaroring. A versenyhelyszín már 40 éve szolgál a Magyar Nagydíj otthonként, ez nem változott, a pálya maga viszont igen – ha nem is sokszor, de a Hungaroringen is történtek átalakítások, fejlesztések, ezeket mutatjuk be az alábbiakban.

A nyomvonal mindössze kétszer, 1989-re, majd 2003-ra változott, az eredeti főépületet kétszer, ugyanezekben az években bővítették, majd 2025-re teljesen új épületet húztak fel, ahogy a főtribün és a mögötte lévő rész is megújult.

Kattints a képre, galériában mutatjuk be a pálya részleteit, változásait az elmúlt 40 évből!

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