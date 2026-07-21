AI SUV Coupé, azaz mesterséges intelligencia alapú terepkupé: így definiálja újdonságát a kínai Xpeng. Az autóról korábban már kaptunk előzetes tájékoztatást, de az európai specifikáció szerinti műszaki adatok még várattak magukra.

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Nos, ez most sem változott: bár egy csomó mindent elárult az autóról az Xpeng, a motorteljesítmény nem derült ki – bár annyit lehet tudni, hogy olyan kétmotoros összkerékhajtással rendelkezik, amelynek fejlett vezérlése akár 180 km/óránál is képes nyomatékvektor-szabályozással stabilizálni a járművet – mondjuk olyankor, ha durrdefektet kapunk.

A 4650 mm hosszú, 1600 mm magas L03 szélessége kiviteltől függően 1890 vagy 1930 mm, a tengelytáv 2850 mm.

Az ülések mindegyike motorosan állítható, az elsők fűthetők és szellőztethetők is, sőt, masszírozni is tudnak.

A hátsó, állítható háttámlák 40:20:40 arányban osztva ledönthetők, így az 539 literes csomagtartó szakaszokban bővíthető. Az orrban 102 literes első csomagtér (frunk) található. A kesztyűtartó egy 10 literes fiók; mindezeken felül további 34 tárolórekesz várja az apróságokat a kocsiban.

A központi érintőképernyő 15,6 colos képátlójú, a józan méretű műszeregységet egy ultraszéles head-up kijelző egészíti ki.

Az utastérben nyolc mágneses rögzítési pontot és öt negyed colos csavarmenetes aljzatot (kamerák rögzítéséhez) alakítottak ki. Vontatni másfél tonnát tud az autó.

Az L03 a szokásos szürke, fehér, ezüst és fekete színek mellett elérhető lilában, illetve lesz egy csupa fekete variáns, amelynél nem csak a karosszéria, de a keréktárcsák és a féknyergek is feketék.

A kecses, kupés karosszéria közegellenállási együtthatója 0,228, ami a gyártó szerint önmagában 47,5 kilométert tesz hozzá a hatótávolsághoz. Ez utóbbi eléri az 520 kilométert, de létezik egy fedélzeti áramfejlesztővel szerelt variáns is, ami még egyszer ugyanennyit tud menni egy huzamban.

Ami a fent említett mesterséges intelligenciát illeti, az autó saját fejlesztésű önvezető funkciót kapott, amely akár városi környezetben is boldogul, tanuló- és alkalmazkodóképes. Ez a technológia 2027-től lesz elérhető Európában. Emellett az infotainment rendszer használatát teljes körű Google-integráció teszi kézenfekvővé.