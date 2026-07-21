Kedden nyolc forinttal emelkedett a benzin, illetve kilenc forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon, de ennek csak egy részét érvényesítették a kutak a saját áraikban.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális átlagára 598, a gázolajé 618 forint, ami három-háromforintos emelkedést jelent hétfőhöz képest.

Szerdán viszont jön a következő áremelés, ezúttal hat forinttal emelkedik a benzin, valamint újabb kilenc forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ezzel az árak már érezhetően magasabbak lehetnek a korábbi védett áraknál.