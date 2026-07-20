Keddtől ismét módosul az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin nyolc, a gázolaj pedig kilenc forinttal drágul.

A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, de a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet. Minden árváltozásnál az üzemeltetőkön múlik, hogy mekkora mértékben érvényesítik azt.

A Holtankoljak.hu szerint a 95-ös benzin aktuális átlagára 595, míg a gázolajé 615 forint. Ezek pont ugyanazok az árak, amennyiért a védett áras időszakban lehetett tankolni Magyarországon, vagyis a keddi áremeléssel a korábbi védett áraknál is drágább lesz a tankolás.

Az előző kormány március 9-én vezette be a védett üzemanyagár-rendszert a nemzetközi energiapiaci válságra hivatkozva. Az intézkedés a 95-ös benzin literenkénti árát 595, a gázolajét 615 forintban rögzítette a lakosság és a hazai vállalkozások számára, az ellátás biztosítását stratégiai készletek bevonásával támogatták.

Miután június közepére a világpiaci olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a piaci árak már a védett árak alá süllyedtek, az új kormány június 17-én bejelentette a rendszer kivezetését. Az Országgyűlés ezt követően elfogadta a szükséges törvénymódosítást, és a védett üzemanyagár június 27-én megszűnt, ettől a naptól ismét kizárólag piaci árakon lehet tankolni Magyarországon.