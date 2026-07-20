Három elektromos Porsche után mit vásárolhat az ember? Hát egy negyediket, főleg, ha pont akkor támad kedve a flotta bővítéséhez, amikor a Porsche bemutatja eddigi legerősebb villanyautóját, a Taycan Turbo GT-t.

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Ez persze még 2024-ben történt, de amit a svájci kliens kért, annak a megvalósítása nem pár hétig tartott. Komplett listával, sőt, saját skiccel kereste fel a Porsche Sonderwunsch részlegét (ők azok, akik az egyedi igényeket megvalósítják,) és  több mint harminc módosítást kért az autóhoz – ezek egy része még a derék német mérnököknek és dizájnereknek is fejtörést okozott.

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Az alap a Nordicgoldmetallic (északi arany metálfény) karosszériaszín, amelyet kifejezetten ehhez az autóhoz kevertek ki, és amely az ügyfél szerint visszaadja a Luganói-tavon naplementekor és napfelkeltekor táncoló fényeket.

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Porsche Taycan Turbo GT

Az autó állandó legnagyobb teljesítménye 580 kW, azaz 789 lóerő. Rajtautomatikával 760 kW, 1034 LE érhető el, de 10 másodpercre ennél is többet: 815 kW-ot, azaz 1108 lóerőt is kihozhatunk a hajtásláncból.

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Porsche Taycan Turbo GT Manthey-csomaggal

Mindemellett a Taycan Turbo GT akár 75 kilóval könnyebb a Taycan Turbo S-nél. Alapértelmezésben álló helyzetből 2,3 mp alatt gyorsul 100 km/órára, és 6,6 mp alatt kétszázra. De létezik egy könnyített (Manthey-csomagos) változata is a modellnek, ahol 2,2 és 6,4 másodperc a gyorsulás ideje. Ez a Manthey-csomagos Taycan Turbo GT idén májusban félelmetes időt futott a Nürburgringen; az erről készített videót alább láthatod.

Külső kódTörlésSzerkesztés

Nem mellesleg az egyedi szín emlékeztet arra az aranymetál fényezésre, amelyet az 1970-es évek elején kínáltak a 911 és 914 modellcsaládokhoz, majd negyven évvel később az akkori 911, Boxster és Cayman sportautókhoz.

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A Nordicgoldmetallic a Sport Chrono műszerfali óra keretén és tokján, illetve az indítókulcson és a kulcstokon is visszaköszön.

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Kontrasztként az egyébként fekete keréktárcsák külső peremén feltűnő Neodyme árnyalatot alkalmazták: erre festették az orr-rész és az oldalsó küszöbtoldat betétjeit, illetve az utastérben a váltókart, a szellőzőnyílásokat, a pohártartók peremét, a kilincseket, valamint a kormánylégzsák bőrborításának szegélyét.

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Az utastér meghatározó stíluseleme a pepita kiskockás üléskárpit, amelyet szürke bőr és fekete szintetikus szövet szegélyez. A szürke és a fekete az ajtókon is visszaköszön, némi bézzsel bolondítva – utóbbi a biztonsági övekre is felkúszott.

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