Három elektromos Porsche után mit vásárolhat az ember? Hát egy negyediket, főleg, ha pont akkor támad kedve a flotta bővítéséhez, amikor a Porsche bemutatja eddigi legerősebb villanyautóját, a Taycan Turbo GT-t.

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Ez persze még 2024-ben történt, de amit a svájci kliens kért, annak a megvalósítása nem pár hétig tartott. Komplett listával, sőt, saját skiccel kereste fel a Porsche Sonderwunsch részlegét (ők azok, akik az egyedi igényeket megvalósítják,) és több mint harminc módosítást kért az autóhoz – ezek egy része még a derék német mérnököknek és dizájnereknek is fejtörést okozott.

Az alap a Nordicgoldmetallic (északi arany metálfény) karosszériaszín, amelyet kifejezetten ehhez az autóhoz kevertek ki, és amely az ügyfél szerint visszaadja a Luganói-tavon naplementekor és napfelkeltekor táncoló fényeket.

Porsche Taycan Turbo GT Az autó állandó legnagyobb teljesítménye 580 kW, azaz 789 lóerő. Rajtautomatikával 760 kW, 1034 LE érhető el, de 10 másodpercre ennél is többet: 815 kW-ot, azaz 1108 lóerőt is kihozhatunk a hajtásláncból. Mindemellett a Taycan Turbo GT akár 75 kilóval könnyebb a Taycan Turbo S-nél. Alapértelmezésben álló helyzetből 2,3 mp alatt gyorsul 100 km/órára, és 6,6 mp alatt kétszázra. De létezik egy könnyített (Manthey-csomagos) változata is a modellnek, ahol 2,2 és 6,4 másodperc a gyorsulás ideje. Ez a Manthey-csomagos Taycan Turbo GT idén májusban félelmetes időt futott a Nürburgringen; az erről készített videót alább láthatod. Külső kód Törlés Szerkesztés

Nem mellesleg az egyedi szín emlékeztet arra az aranymetál fényezésre, amelyet az 1970-es évek elején kínáltak a 911 és 914 modellcsaládokhoz, majd negyven évvel később az akkori 911, Boxster és Cayman sportautókhoz.

A Nordicgoldmetallic a Sport Chrono műszerfali óra keretén és tokján, illetve az indítókulcson és a kulcstokon is visszaköszön.

Kontrasztként az egyébként fekete keréktárcsák külső peremén feltűnő Neodyme árnyalatot alkalmazták: erre festették az orr-rész és az oldalsó küszöbtoldat betétjeit, illetve az utastérben a váltókart, a szellőzőnyílásokat, a pohártartók peremét, a kilincseket, valamint a kormánylégzsák bőrborításának szegélyét.

Az utastér meghatározó stíluseleme a pepita kiskockás üléskárpit, amelyet szürke bőr és fekete szintetikus szövet szegélyez. A szürke és a fekete az ajtókon is visszaköszön, némi bézzsel bolondítva – utóbbi a biztonsági övekre is felkúszott.