Ma már minden, magára valamit is adó luxusautó-gyártó rendelkezik olyan részleggel, amely a különösen igényes, rendkívül jó anyagi lehetőségekkel rendelkező ügyfelek egyedi igényeit hivatott megvalósítani. A Lamborghininél ez az Ad Personam, akik értelemszerűen bármit hajlandóak megvalósítani, ami belefér a márka hitvallásába – ám időnként nem árt súgni az ügyfeleknek, hogy valójában mire is képes, mire hajlandó a csapat.

24 fotó

Ezért készült ez a két Lamborghini Temerario: nem megrendelésre, hanem demonstrációs céllal. Mindkettőt az úri szabók világa ihlette. Szokatlan inspirációs kötődés ez egy kifejezetten sportos autókat fejlesztő és gyártó cégtől. Ugyanakkor nyilván valós igény van arra, hogy a Lamborghini több legyen sportautónál, és ne csak árában és menetdinamikában, de kidolgozásában is kiemelkedő minőséget kínáljon az ügyfeleknek.

A két autó, amit egyszerre mutattak be, ugyanannak a témának két értelmezése. A karosszérián megjelenő vonalak a tervezés korai fázisába kanyarodnak vissza, akár az autóiparra, akár a méret szerint készített öltönyökre gondolunk.

Az utastérben vékony csíkos gyapjúszövetbetétek állítanak kontrasztot a szokásos szénszálas kompozitok, finom bőrök és kézzel gyártott elemek mellé. A Lamborghini most először alkalmazta ezt a teljesen természetes, kellemes tapintású, lélegző anyagot – de hogy megmutassák a különbséget, csak az egyik autó kapta ezt meg, a másikban a márka szokásos stílusához szorosabban igazodó Corsa Tex motorsport-ihletésű, szintetikus anyaggal helyettesítették azt.

Műszakilag mindkét demóautó teljes mértékben szériakivitelű. A 4,0 literes, nyolchengeres turbómotor legnagyobb teljesítménye 800 lóerő, a hibrid rendszer három villanymotorjával kiegészítve a rendszerteljesítmény maximuma 920 lóerő. Az autó 2,7 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebessége 343 km/óra.