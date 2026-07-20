A Tesla Cybertruck megjelenése eleve olyan, mintha egy posztapokaliptikus film kellékese hajtogatott volna néhány rozsdamentes acéllemezből. A Maryland államban történt tömegbaleset után azonban még a szokásosnál is szürreálisabb látványt nyújtott: az utaskabin teljesen különvált a platótól és a hátsó futóműtől.

A baleset július 18-án, szombat délután történt az amerikai Silver Spring közelében. A helyi rendőrség elsődleges információi szerint egy költöztető teherautó vezetője elvesztette az irányítást a jármű felett, majd legalább tíz másik autónak ütközött.

A helyszíni fényképek alapján a teherautó gyakorlatilag végigtarolta a sort. Az egyik szabadidő-autó az oldalára borult, egy másik jármű oldalát súlyosan összetörték, az úttestet pedig alkatrészek és törmelék borította. A tűzoltók több, az autójába szorult embert is kiszabadítottak.

Még ebből a roncsmezőből is kiemelkedett a Cybertruck. A Tesla rozsdamentes acél karosszériájú típusa gyakorlatilag kettétört. A fényképeken a két fél között szabadon maradt vezetékek és szerkezeti elemek is láthatók, így az autó inkább egy szétszerelt kiállítási darabra, mint közúti járműre hasonlít.

A hatóságok összesen tíz embert szállítottak kórházba, köztük három gyereket. Arról nincs információ, hogy melyik autóban ültek, a rendőrség közlése szerint mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek, ami a roncsokról készült felvételeket látva kifejezetten szerencsés kimenetel.

A nyomozók továbbra is vizsgálják, miért vesztette el az irányítást a költöztető teherautó. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt műszaki hibáról, vezetői rosszullétről, gyorshajtásról vagy más lehetséges kiváltó okról.

A Cybertruck mindenesetre ismét magára vonta a figyelmet, pedig ebben a történetben nem ő volt a főszereplő, csak a leglátványosabb áldozat. A fényképeken nem látható tűz nyoma, és a hatóságok beszámolói sem említenek lángokat vagy akkumulátortüzet.

Ez egy ekkora erejű ütközésnél különösen szerencsés körülmény: a látványos szerkezeti sérülés ellenére nem alakult ki olyan tűz, amely tovább súlyosíthatta volna a mentést és a bent ülők helyzetét.