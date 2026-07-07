Egy amerikai taxis egy év alatt 161 ezer kilométert hajtott bele a Tesla Cybertruckjába. Bár az elektromos hajtás bírta a kiképzést, a garancián túli javítási számla sötétebbre festette az összképet.

Hősünk nem dísznek, vagy Instagram-posztok miatt vette a szimbolikus elektromos platóst: nála a Cybertruck kőkemény munkaeszközként funkcionált, éjjel-nappal a tennessee-i utakat róva. Egy esztendő leforgása alatt laza 161 000 kilométert tekert a kétmotoros Foundation Series kiadásba. – írta az Autoplus.fr

A tulajdonos a típus fórumain „LyftDr1ver” néven osztotta meg tapasztalatait. Az autót a 2024 eleji átvétele után azonnal igába fogta. A kuncsaftok zöme odavolt érte: az értékelésekben rendre dicsérték a tágas helykínálatot, a panorámatetőt és a futómű finom rugózását. A napi hét és fél órás műszakok alatt persze pörögtek a kilométerek, mígnem egy váratlan hiba be nem árnyékolta a villanyautós idillt.

Gumikopás és a mindennapi költségek

A nagyrészt városi és elővárosi fuvarozásra használt villany-pickup az első időszakban komolyabb incidens nélkül tette a dolgát. A gyári abroncsok nagyjából 64 ezer kilométernél adták meg magukat, ami egy ekkora testű és tömegű autónál nagyszerű érték. Helyükre egy masszívabb Michelin Defender Platinum LTX garnitúra került, ami 814 568 forintnak megfelelő összeget húzott ki a zsebéből.

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Ahol a Cybertruck igazi ütőkártyát jelentett, az a töltési költség. A sofőr számításai szerint a „fogyasztás” mérföldenként mindössze 4 centből (kb. 12 forint) jött ki, míg egy hagyományos benzines pickup etetése ennek több mint az ötszörösét (60 forintot) vitte volna el.

A feketeleves: a garancián túli hiba

Nagyjából 96 ezer kilométer környékén azonban letérdelt az elektromos architektúra egyik legkritikusabb eleme, a vezérlőmodul. Ez az egység felel az akkumulátor, a villanymotorok és a töltőrendszer közötti energiaáramlás menedzseléséért, és finoman szólva sem hagyományos kopóalkatrésznek tervezték.

A Tesla szervize az eredeti „E” revíziós egységet egy frissített, „F” verzióra cserélte, ám mivel erre az elemre már nem vonatkozott a jótállás, a csere munkadíjjal együtt vaskos, 2,3 millió forintos tételt jelentett. Ha ehhez hozzávesszük a gumicserét is, a számla végösszege máris meghaladta a 3 millió forintot forintot.

Viszont az akkumulátor bírta a strapát, 160 ezer kilométernél állapota még megnyugtató volt. A 100%-os töltöttségnél mért hatótáv 547 kilométerről 481 kilométerre csökkent, ami alig 12 százalékos degradációt jelent. Ez a számítások szerint magasan a Tesla által a hajtásláncra és az akkupakkra vállalt 70 százalékos kapacitásgarancia felett van (amely 8 évig vagy 150 ezer mérföldig él).