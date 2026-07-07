A használt autók tengerén eligazodni laikusként nehéz feladat. Meghatározni fejben az elképzeléseink szerint megfelelő méretű, menettulajdonságú típust csak a feladat első része. Mert ekkor még csak egy fekete sziluett maga az autó, de vajon mi felel meg az elvárásoknak? Képzeljünk el mondjuk egy ilyen szituációt: napi hosszabb ingázáshoz, 80 kilométeres út megtételéhez kell egy olcsóbb, de azért hadra fogható, kompakt méretű autó. 

Sokan rávágják egyből, hogy a Volkswagen-csoport dízeleit tessék keresni, a legendás 1,9 TDI-t. De melyiket? A TDI felirat mögött rengeteg eltérő technika lapulhat, nagyjából abban lehetünk biztosak, hogy van rajta turbófeltöltő.

Az olcsó használt dízelek között ez a kódjel még mindig tuti választás lehet 1

Rengeteg típus kapott TDI motort, de ezek merőben eltérő technikával készülhettek

Ha olcsón szeretnénk ilyen német alacsony fogyasztású dízelt, akkor sokak szerint az ALH motorkódú kiviteleket kell keresni. Miért? A válasz maga az egyszerűség: öntöttvas blokk, alumínium hengerfej, szíjas hajtású szimpla vezérműtengely, hengerenként két szelep és egy elektronikus vezérlésű adagolószivattyú – jóval a márka későbbi, szigorodó kibocsájtási normák miatt megbonyolított rendszerei előtt járunk.

Az ALH-t sosem arra szánták, hogy aszfaltszaggató élményt nyújtson. A IV-es Golfban 3750-es percenkénti fordulatszámon 90 lóerőt, és már 1900-tól 210 Nm-t adott le. Ez bőséges nyomatékot garantált az alsó fordulatszám-tartományban, de egy pillanatig sem hizlalta a tulajdonos egóját: a százas sprinthez több mint 12 másodpercre volt szüksége.

Az olcsó használt dízelek között ez a kódjel még mindig tuti választás lehet 2

Ez az egyszerűség persze nem zárja ki a klasszikus, odafigyelést igénylő pontokat: a vezérlés szigorú karbantartást követel, ahogy a hűtőrendszer, a vákuumcsövek vagy épp a turbó geometriájának állítószerkezete is. Viszont semmi olyasmi nem romlik el, ami előre láthatatlan, vagy tervezhetetlen lenne.

Megfelelő szervizelés mellett számos példány különösebb gond nélkül átlépte a félmillió kilométeres futást: egy 2001-es nagy-britanniai darab egészen 800 ezer kilométerig jutott, méghozzá olyannyira jó kondiban, hogy maga a Volkswagen vásárolta vissza kiállítási célokra. Sőt, egy 2006-os Skoda Fabia ugyanezzel a technológiával az 1,2 millió kilométert is megtett. 

Az olcsó használt dízelek között ez a kódjel még mindig tuti választás lehet 3
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Fejletlensége előny?

A nagy autóipari paradoxon pont ebben rejlik: ami ma igazán vonzóvá teszi ezt a motort a használtpiacon, az leginkább az, amije nincs. Se részecskeszűrő, se komplex szenzorokkal tűzdelt, folyamatos felügyeletet igénylő SCR-katalizátor, se utántöltögetésre váró AdBlue-tartály. Természetesen az ALH sem megy el a végtelenségig törődés nélkül: az EGR-szelep kokszolódása, az izzítógyertyák állapota, az öregedő kábelkötegek vagy az olajszivárgások mind odafigyelést igényelnek.

Ráadásul ezek az autók ma már igencsak idősek, a legutolsó Volkswagen-csoporthoz tartozó évjáratok, amelyeknek a motorterében még gyárilag ALH ketyegett, a 2005-ös, sőt a legeslegvégén a 2006-os gyártási évből kerültek ki.

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Ha ma a használtpiacon a legfiatalabb, gyári ALH motoros autót keresed, akkor egy 2005 végi, esetleg 2006 eleji Škoda Octavia Tour, egy utolsó szériás Golf IV kombi, vagy egy első generációs SEAT Leon lesz a befutó. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy ezek még a kibocsájtási normák szerint Euro 3-as motorok, tehát nagy európai városnézést ezekkel nem szabad tervezni, mert sok európai metropoliszból már kitiltották az öreg, szennyező dízeleket.

Viszont a melóba járós, építkezéshez anyagot szállító, utánfutót rángató “futkosós” autónak a hazai utakra nehéz takarékosabb gépet elképzelni a ma már filléresnek számító, egymillió forint alatti kategóriában.

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