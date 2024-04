A huszonéves Volkswagenek a kelet-európai országok igáslovai. Ezek a gépek tartják mozgásban a heftölő, kendácsoló kisipar javát, a legendás 1.9 TDI-k millió kilométer felett csettegve visznek mindent a cementtől kezdve a festékes vödrökön át a cefréig.

1.9 R4 8V TDI – A legenda

A Volkswagen TDI név mögött több konstrukciót is gyártásba állított, egészen 1989-től alkalmaztak közvetlen befecskendezésű dízelmotorokat. Ez a megoldás uralta a kilencvenes éveket, majd jöttek PD-elemes (pumpe-düse, adagoló-porlasztós) szériák, valamint ezzel némi átfedéssel a common-rail, közös nyomócsöves turbódízel motorok is. Sokak szerint a legjobbak azonban nem ezek voltak, hanem a hagyományos széria végén készített R4 kódjelű motorcsalád. Főleg a 90 lóerős ALH kóddal futó blokk emelkedett legendás hírnévre, ebben a 210 Nm nyomaték már elég a mindennapokhoz, a motorban pedig bőven van tartalék, nem véletlenül léptek sokan ezzel a dízel-tuning útjára. Egyszerű, kiforrott, a mindennapokra elegendő teljesítményt adó, alacsony fogyasztású motorok voltak, amelyek simán elérhették az egymillió kilométert is.