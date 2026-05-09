A hiperautók világában könnyű nagyot mondani. Könnyű 1800 lóerőt ígérni, futurisztikus technológiáról beszélni és rekordsebességekkel dobálózni. A valódi mérnöki munka azonban nem Monaco napsütésében kezdődik, hanem ott, ahol a természet minden egyes alkatrészt próbára tesz. A Bugatti Tourbillon most pontosan ilyen helyen járt: Svédország északi részén, Arjeplog fagyott tavain és jeges útjain tesztelték.

A Bugatti legújabb dokumentumsorozatának, az „A New Era” friss epizódja betekintést enged abba, hogyan tesztelik a márka következő korszakát meghatározó modelljét extrém hidegben. A helyszín a Colmis Proving Ground, ahol mínusz húsz fok körüli hőmérséklet, havas-jeges burkolat és minimális tapadás várja az autót. Ezek azok a körülmények, amelyek gyorsan megmutatják, mennyire kiforrott egy több millió eurós hiperautó technikája.

A Tourbillon esetében pedig bőven van mit tesztelni. A modell teljesen új platformra épül, középpontjában egy 8,3 literes, szívó V16-os motorral, amelyet a Cosworth fejlesztett. Ehhez három elektromos motor társul, a rendszer összteljesítménye pedig eléri az 1800 lóerőt. A két első villanymotor összkerékhajtást biztosít, míg a harmadik egység hátul dolgozik a V16-os mellett.

És itt jön az igazán érdekes rész: a Bugatti nem pusztán azt akarja bizonyítani, hogy a Tourbillon gyors. A cél az, hogy ez az elképesztően komplex hibrid rendszer ugyanúgy működjön jeges úton, mint száraz aszfalton. A svédeknél zajló tesztek során a mérnökök a hajtáslánc reakcióit, a regeneratív fékezést, az elektronikus stabilitási rendszereket és az energia-visszatáplálás működését finomhangolják alacsony tapadás mellett.

A Bugatti korábbi hiperautói is híresek arról, hogy elképesztő dinamikai képességük mellett, teljesen hétköznapi módon könnyen használhatóak.

Tourbillon álló helyzetből már 2 másodperc alatt 100-ra gyorsul, a végsebessége pedig 380 – illetve a korlátozások feloldásával 445 – km/óra. De ez még semmi, 0–200 km/órára kevesebb mint 5 másodperc, 300 km/órára kevesebb mint 10 másodperc elég.

Mi a helyzet a 400-zal? Azt a tempót is eléri: 25 másodpercen belül az indulás után!

A mindössze 250 darabosra tervezett Tourbillon sorozat filozófiai váltást is jelent a Bugatti történetében. A Veyron és a Chiron brutális W16-os korszakát egy sokkal kifinomultabb, technológiailag összetettebb konstrukció váltja. Bár a villamosítás megjelent, a márka nem mondott le az érzelmekről: a szívó V16-os 9000-es fordulatig forog, és a korai videók alapján egészen elképesztő hanggal rendelkezik.

A svéd tesztek ugyanakkor azt is megmutatják, hogy a Bugatti mennyire komolyan veszi a használhatóságot. Furcsán hangzik ezt egy közel 4 millió eurós (kb. 1,5 milliárd forint) hiperautó kapcsán leírni, de a Tourbillonnak nemcsak gyorsnak kell lennie, hanem kiszámíthatónak és stabilnak is. Még akkor is, amikor a jég minden elektronikai és mechanikai rendszer gyenge pontját előhozza.

Az internet persze már korábban is kiszúrta a havas környezetben tesztelt prototípusokat. Több felvétel is felkerült arról, ahogy a „VP1” jelzésű fejlesztési autó mély hóban közlekedik, sőt egy alkalommal úgy tűnt, mintha el is akadt volna. A jelenetek inkább emberivé tették a Tourbillont, mintsem gyengítették volna a mítoszát. Kevés dolog látványosabb annál, mint amikor a világ egyik legdrágább prototípusa ugyanazzal a téli küzdelemmel néz szembe, mint bármelyik autó egy havas parkolóban.