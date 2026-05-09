Spanyolország 2019. január végén jelentős változtatást hajtott végre az országban megengedett maximális sebesség tekintetében. Mint a Közlekedéstudományi Intézet magazinja bemutatja 10 százalékkal csökkentették a személygépkocsik megengedett sebességet a mintegy 10 ezer kilométeres lakott területen kívüli nem gyorsforgalmú úthálózatán. 100 km/h-ról 90-re, ugyanakkor a teherautók esetében 80 km/h-ra lett a határ.

Két évvel később 30 km/h-s sebességkorlátozást vezettek be a mindkét irányban egysávos városi utakon, mindenütt. Sőt ahol nincs padka a járda és az úttest között – azaz a közös használatú közlekedési tereken – 20 km/h-ban maximálták az autók sebességét.

A spanyol közlekedési hatóság (Dirección General de Tráfico) adatai szerint az új rendszer bevezetését követő első teljes évben 14%-kal csökkent a lakott területek útjain közlekedési balesetekben elhunyt gyalogosok és kerékpárosok száma. 20%-kal kevesebb súlyos (jellemzően maradandó egészségkárosodással is járó) baleset történt.

Mint a KTI rámutat bizonyított tény, hogy gázolásnál a gyalogos túlélési esélye 30 km/h sebességnél még 90%, de ha a 50 km/h-val haladó jármű esetén már kevesebb, mint 50%.

Ami meglepte a szakembereket, hogy a sebességcsökkentés ellenére alig változott a menetidő a városi közlekedésben. A KTI magyarázata szerint nem azért nem nőtt a menetidő, mert az autósok nem tartják be az új sebességhatárokat, hanem a forgalmat a lámpás kereszteződések, a lámpabeálltások minősége és az előrelátó (vagy éppen kellőképpen át nem gondolt) forgalomszervezés határozza meg.

Azóta Spanyolországnak vannak követői a lassításban Wales 2023-ban óránként 20 mérföldben (kb. 32 km/h) maximálta a gépjárművek sebességét lakott területeken. Párizsban és Brüsszelben szintén 30 km/órás korlátozás van érvényben. Budapesten is csökkentik a sebességhatárt, de egyelőre nem általánosan, hanem egyes helyeken.