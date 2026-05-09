Régen sok fiú kapott kis billencset, amely, ha kicsike, lehet játszani vele a homokozóban, ha nagyobb akár egy mást is tolhatták. Két fiatal viszont úgy tűnik nőtt ki ebből, derül ki az ügyészség beszámolójából, ők gyermekkorú társukkal beindítottak, és elvittek egy billencset.

A Miskolci Járási Ügyészség vádirata szerint a két fiatalkorú vádlott 2025. november elején, hajnalban, gyermekkorú fiú társukkal Mezőkövesden, egy szabadidő parkban parkoló billencs munkagépet a benne hagyott indítókulcs segítségével beindítottak.

A vádlottak egymást felváltva, engedély nélkül vezették a munkagépet. Utoljára a gyermekkorú vezette, aki nekiment két világító kandeláber oszlopnak, majd a közelben lévő tóba hajtott, ahol a munkagép az oldalára borult. A fiúk személyi sérülés nélkül elhagyták a munkagépet.

A gépet viszont a tóból csak daru segítségével lehetett kiemelni.

A kandeláberek rongálódása az önkormányzatnak 300.000 forint kárt okozott, ugyanakkor közel 200.000 forint kár keletkezett a gépben.

Az ügyészség büntetett előéletű fiatalkorúval szemben fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés büntetést indítványozott, próbaidőre felfüggesztve, pártfogó felügyelete mellett. Társával szemben próbára bocsátás az indítvány szintén pártfogó felügyelettel.